Terranuova Traiana-Siena anticipata a sabato

Arezzo, 29 ottobre 2024 – La partita tra Terranuova Traiana e Siena, inizialmente in programma per domenica 3 novembre, è stata anticipata per motivi di ordine pubblico a sabato 2. I motivi sono legati alla concomitanza con due gare che necessiteranno di un notevole contingente di forze dell'ordine, Sangiovannese-Aquila Montevarchi e Arezzo-Ascoli. È stato quindi deciso di anticipare di un giorno la partita del Mario Matteini, in cui è prevista una notevole affluenza di tifosi provenienti da Siena.