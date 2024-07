Terranuova Traiana ancora sul mercato. Dall'Arezzo arriva Stopponi

Arezzo, 16 luglio 2024 – Altro acquisto per la Terranuova Traiana , prelevato da Arezzo con la formula del prestito , Alessandro Stopponi . Nato il 30 maggio 2005 nella città della Chimera, difensore di piede destro, alto 184 cm per 75 kg di peso, Stopponi inizia la propria attività nella Scuola Calcio dell'Arno Laterina dove resta fino ai Giovanissimi B. Poi nel 2018 passa alla SS Arezzo dove si disputano i Campionati Nazionali Giovanissimi e Allievi con gli Under 15, 16 e 17. Sale poi in Under 19 con la quale vince i Campionati Nazionali Juniores 2021-2022 (stagione regolare chiusa da imbattuto con 19 vittorie e 3 pareggi, fase nazionale interrotta ai quarti di finale) e 2022-2023: primo con 64 punti in 30 gare, eliminato negli ottavi della fase finale. Nel 2022 arriva poco più che diciassettenne il debutto in prima squadra: con il Cavallino prima partecipa all'amichevole al Città di Arezzo contro la Fiorentina, poi prende parte alla gara di Coppa Italia contro l'Orvietana valida per il terzo turno, disputata a Luigi Muzi di Orvieto il 7 dicembre 2022 e vittoria dell'amaranto 2-1. Per Stopponi (in campo dal primo minuto con la maglia numero 30, impiegato esterno basso a destra e rimasto in campo per 75 minuti, disputando una gara molto intraprendente) assist vincente per Foglia che realizza il gol del momentaneo 1-1.

Nel marzo 2023 partecipa con l'Under 19 amaranto alla Viareggio Cup: sempre in campo in tutte e 3 le gare del primo turno. La stagione appena archiviata prende parte al campionato Primavera 4. Insomma, alla corte di Marco Becattini arriva un ottimo prospetto dei giovani amaranto , pronti a disputare il suo primo campionato di Serie D. Intanto sono ripartiti per la terza settimana i Campi Estivi 2024 del Terranuova Traiana. Nella prima settimana 95 iscritti, nella seconda 101, nella terza 86. 20 tra istruttori e animatori. Ci sono ancora posti disponibili per la quarta e l'ultima settimana. Il Terranuova Traiana, quest'anno, dopo una stagione esaltante, è tornato in serie D, campionato nazionale, arrivando al termine della finale play off con il Giulianova. Un'annata eccezionale per il calcio biancorosso, che si appresta a vivere un campionato molto intenso che vedrà tra l'altro i tre derby con Montevarchi, Sangiovannese e Figline. Un campionato che regalerà ai biancorossi altri avversari di blasone come Livorno, Grosseto e Siena.