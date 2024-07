Teatro Archeologico . Gli spettacoli a Cortona

È tutto pronto per Teatro Archeologico 2024. Oggi, domani e domenica 21 luglio il Parco Archeologico di Cortona spalancherà di nuovo i cancelli al festival teatrale organizzato dall’associazione culturale rumorBianc(O). Il progetto, realizzato con il contributo di Fondazione Cr Firenze, è affidato alla direzione artistica di Chiara Renzi, promosso da Museo Maec, Comune di Cortona, Accademia Etrusca, in accordo con Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura. Il programma della sesta edizione propone una miscela di appuntamenti a cui faranno da scenografia le perle archeologiche del Sodo e la splendida Cortona. Un classico mix di cultura e intrattenimento alla maniera di rumorBianc(O), in un’atmosfera di autentica, stimolante convivialità. Per prendere parte agli eventi, è richiesta la prenotazione a [email protected] ed è possibile acquistare i biglietti su Eventbrite. Si parte oggi alle 17:30 col vernissage della mostra di Renzo Francabandera Archeologia del presente con un intervento di Mara Predicatori, storica d’arte, visitabile fino al 18 settembre, e il primo wine tasting in collaborazione con Consorzio Vini Cortona. Sul palcoscenico alle 18:30 lo spettacolo Corri, Dafne! di e con Ilaria Carlucci, regia Alberto Cacopardi tratto dalle Metamorfosi di Ovidio. Domani alle 17:30 l’archeologo Paolo Giulierini getterà una nuova luce sulle pratiche religiose degli Etruschi, a seguire wine tasting. Domani alle 18:30, La Coppa del Santo spettacolo con Luca Zacchini e Francesco Rotelli. Il pubblico sarà coinvolto in un esilarante gioco a squadre a tema sacro. Domenica alle 18:30 lo spettacolo Aspettando il vento.