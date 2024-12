"Swingin’ Xmas". Le melodie di Natale rilette in chiave jazz

"Foiano Book Christmas" nasce dal desiderio di raccontare il Natale attraverso la musica, un’arte che ha sempre accompagnato questo periodo dell’anno con straordinaria ricchezza e varietà. In ogni evento, cercheremo di creare un’esperienza che sia al contempo profonda e leggera, antica e moderna, capace di unire tradizione e innovazione. Con l’obiettivo di far sì che il pubblico possa riscoprire il valore di questo periodo non solo come festa, ma come occasione di incontro e condivisione, proprio come da sempre fa la musica" ha dichiarato Luca Roccia Baldini, direttore artistico di Officine della Cultura.

Il gran finale nel segno del jazz è fissato per domani lunedì 30 dicembre alle 21 con il concerto dal titolo "Swingin’ Xmas – La magia dei brani di Natale in chiave jazz!" con Romina Capitani (voce), Francesco Giustini (tromba), Manrico Seghi (pianoforte), Giacomo Rossi (contrabbasso) e Giovanni Paolo Liguori (batteria). Romina Capitani e la sua band proporranno in "Swingin’ Xmas" una rivisitazione in chiave swing dei grandi classici della tradizione natalizia, cimentandosi con capolavori come "White Christmas", "Let It Snow", "Jingle Bells", "Baby, It’s Cold Outside".