Sulle orme di Dante: eventi alle porte

Scoprire il Casentino seguendo le orme di Dante visitando i luoghi che il Sommo Poeta ha incontrato nel suo forzato esilio, e che sono stati fonte di ispirazione per la sua Opera Magna. Un Dante quindi accessibile a tutti, esperti e non, adatto anche alle famiglie, ai bambini e a chiunque sia interessato ad immergersi nel mondo di uno dei maestri dell’Umanità. Il calendario si articola su due tipologie diverse di eventi: da una parte le escursioni accompagnate dalla guida ambientale Marta Signi e dall’archeologa, scrittrice ed esperta dantista Simona Cipriani (nella foto), dall’altra parte un ciclo di incontri al centro multimediale dantesco a Stia, durante i quali, oltre alla visita guidata ci sarà l’accompagnamento a cura di un personaggio dantesco in costume d’epoca. Il centro multimediale dantesco, che si trova all’interno del Palagio fiorentino è stato inaugurato nel 2021 in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e grazie ad un allestimento innovativo, propone al visitatore un percorso permanente dedicato al Sommo Poeta e ai luoghi danteschi del territorio.

Il coordinamento dell’iniziativa è a cura di "Casentino La Valle dell’Anima" che vanta oltre trent’anni di esperienza nell’ambito archeologico, storico-artistico e turistico nonché nella progettazione e formazione, in collaborazione con l’associazione "Gli amici dell’Asino" ed "Altertrek", che raccoglie le esperienze di escursionismo a 360° tra il Pratomagno e il Parco Nazionale, in collaborazione con gli esperti dei vari settori.

S.D.