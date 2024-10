Strade pericolose, il piano di Meoni: "Allargheremo gli incroci a rischio". Investimento da 200 mila euro

Progetti per la messa in sicurezza di tre incroci ad alto rischio di incidentalità. SI tratta di un investimento da 200mila euro. A renderli noti ci pensa il sindaco di Cortona Luciano Meoni con delega anche ai lavori pubblici, che annuncia con un sopralluogo ad hoc quanto programmato. Previsti tre interventi che sono attualmente sottoposti al parere delle autorità locali competenti, ovvero la Provincia di Arezzo e la Regione Toscana.

Il primo intervento è quello di San Lorenzo e riguarda l’incrocio fra la strada provinciale 32 e le destinazioni Montecchio del Loto - Pietraia. "è qui che abbiamo attenzionato il problema segnalato più volte dai cittadini", sottolinea Meoni. "Abbiamo già sottoposto un progetto di fattibilità agli organi competenti per cercare di allargare l’in

crocio e renderlo più visibile". Gli altri due si sviluppano in altrettante intersezioni lungo la Umbro Casentinese. Il primo all’altezza del Vallone. "Si tratta di un incrocio pericoloso, segnalato più volte e che è stato teatro di numerosi incidenti. Anche in questo caso il progetto di fattibilità è pronto e sottoposto a Provincia. Tuttavia, faremo i lavori per mettere in sicurezza l’incrocio con un adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale".

L’ultima intersezione è quella che insiste nella frazione di Camucia in viale Gramsci al bivio con la località Biricocco. Anche in questo caso nella zona sono stati numerosi gli incidenti, anche mortali. "Abbiamo progettato in maniera preventiva una soluzione molto importante che possa rendere l’incrocio più visibile e più fruibile, anche in questo caso con la segnaletica orizzontale e verticale, ma con l’aggiunta di spartitraffico in modo da poter rendere l’incrocio più sicuro".

In tutti gli incroci è prevista anche una migliore illuminazione stradale. L’investimento previsto per tutte queste opere si aggira sui 200mila euro. "Ringrazio l’ufficio tecnico per il lavoro svolto – conferma ancora il sindaco Luciano Meoni - grazie alle segnalazioni dei cittadini e ai casi di incidenti accaduti negli ultimi anni abbiamo individuato tre priorità per aumentare la sicurezza stradale nel territorio cortonese", spiega il primo cittadino della città etrusca.

"Si tratta di tre incroci a raso per i quali è necessaria una risposta in termini di maggiore visibilità e miglioramento della segnaletica. È in questo senso che vogliamo procedere, attendiamo l’ok da parte degli enti locali competenti per poter avviare i lavori".