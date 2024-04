Stadio Faralli sale di categoria. Presto un campo sintetico: "Potrà ospitare gare di livello"

Un campo sintetico per la Castiglionese. L’Amministrazione Comunale di Castiglion Fiorentino sta valutando la possibilità di sostituire il manto erboso naturale attualmente presente allo Stadio Faralli con un nuovo manto sintetico: l’obiettivo è realizzarlo per la prossima stagione. La riflessione fa seguito ad un confronto con il presidente della Us Castiglionese, Carlo Barbagli, che ha fatto presente al sindaco di Castiglioni le condizioni su cui versa il terreno di gioco del Faralli.

Terreno di gioco che negli ultimi anni ha visto un impegno più intenso dovuto, non solo alle partite della prima squadra, ma soprattutto al grande numero di tesserati nel settore giovanile che vanta centinaia di bambini e ragazzi. Un campo sintetico implicherebbe un investimento più alto (si va dai 300/400mila euro fino a 700/800mila euro) ma d’altra parte, tolte le spese fisse, implicherebbe costi di manutenzione più contenuti che sul medio lungo periodo porterebbero ad un risparmio. E infatti allo stato attuale è necessario portare avanti una nuova semina ogni due o tre anni, massimo quattro. Problema che verrebbe meno con un campo in sintetico che riuscirebbe a sostenere l’impegno della prima squadra che si allena lì e gioca ogni quindici giorni in casa ma anche del settore giovanile che magari potrebbe allenarsi al Faralli finchè non verrà realizzato il nuovo impianto a Montecchio Vesponi (che sarà l’erede della Spiaggina, dove sorgerà il nuovo nido scolastico). Una soluzione che quindi nell’immediato potrebbe accontentare un po’ tutte le necessità. La notizia arriva dopo la sconfitta in casa con il Siena ed è stata anticipata stamani mattina dal sindaco di Castiglioni, Mario Agnelli, che sui social ha annunciato il prossimo step per lo stadio della Castiglionese che diventerebbe il primo campo in sintetico principale di una formazione di calcio di Eccellenza. In Valdichiana ne ha soltanto uno il Foiano ma per gli allenamenti mentre in Valtiberina Anghiari ha a disposizione l’antistadio in sintetico. Una valutazione che arriva all’indomani di quello che è stata anche un "esame superato" sul fronte dell’ordine pubblico con lo stadio di Castiglioni che ha ospitato in casa centinaia di turisti del Siena senza alcuna complicazione sul piano della sicurezza, anche in virtù del presidio che è stato garantito dalle forze dell’ordine.