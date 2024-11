Sport di tutti Parchi apre a Sansepolcro

Arezzo, 20 novembre 2024 – Sansepolcro entra nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute S.p.A. Il Comune aretino, infatti, aderisce al progetto Sport di TUTTI – Parchi, ideato da Sport e Salute S.p.A. (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) e promosso assieme ad ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). L’iniziativa sarà presentata venerdì 22 novembre dalle ore 11:00 presso il Parco del Millenario in via XXV aprile sn.

Dopo tanti parchi aperti su tutto il territorio nazionale, è ora il Comune di Sansepolcro, da sempre attento al benessere e alla salute della propria cittadinanza, che aderisce alla promozione del wellness nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane.

L'Area Attrezzata digitalizzata - in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese – si trova nell’area del parco del Millenario e sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini.

Per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo. Su ogni singolo attrezzo, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente.

Il Comune di Sansepolcro si occuperà direttamente della gestione dell’area attrezzata che viene messa a disposizione delle ASD del territorio e di tutti, senza limiti di età, nel rispetto del principio dell'open use.

Il Sindaco Fabrizio Innocenti dichiara: “L’adesione di Sansepolcro al progetto ‘Sport di TUTTI – Parchi’ rappresenta un altro passo importante nel nostro impegno a favore del benessere della comunità. Grazie a questa nuova area attrezzata nel Parco del Millenario, i nostri cittadini avranno la possibilità di svolgere attività fisica all’aria aperta, immersi nella bellezza del nostro verde urbano.

Ringrazio Sport e Salute, ANCI e tutti i partner coinvolti per aver scelto Sansepolcro come parte di questa grande rete nazionale.” “Si tratta di un progetto che non solo promuove lo sport, ma valorizza i nostri spazi pubblici - afferma il Vicesindaco Riccardo Marzi - trasformandoli in luoghi di incontro, salute e condivisione.

È un’iniziativa innovativa, che sfrutta la tecnologia per rendere l’attività sportiva più accessibile a tutti, senza limiti di età, e che ben si sposa con la nostra visione di una città sempre più orientata al benessere psico-fisico. Sono certo che questa palestra a cielo aperto diventerà un punto di riferimento per i nostri cittadini e un esempio concreto di come lo sport possa migliorare la qualità della vita di tutti noi” Il coordinatore di Sport e Salute Toscana - Alessandro Viti conclude: “Sport nei Parchi incarna l’ambiziosa finalità di unire tutto il Paese, in nome dello sport, con una palestra a cielo aperto.

Un progetto teso a valorizzare gli spazi pubblici, interessando i giardini, le aree verdi e i parchi con attrezzi sportivi permanenti e digitalizzati, appositamente studiati per offrire la possibilità a tutti, indistintamente e senza alcun limite, di praticare attività fisica a sostegno del benessere psico-fisico perché lo sport in natura e all'aperto è un'esperienza immersiva che noi di Sport e Salute consigliamo a tutti.”

L’inaugurazione e la consegna alla cittadinanza di Sport di TUTTI Parchi al Parco del Millenario, sarà il venerdì, 22 novembre 2024 – ore 11:00 - 12:30, dove si celebrerà lo sport e il benessere psico-fisico alla presenza del Sindaco Fabrizio Innocenti assieme ai partner del progetto che racconteranno il valore dell'iniziativa. Interverranno infatti l’Assessore ai lavori pubblici Riccardo Marzi, il Coordinatore Regionale del Progetto di Sport e Salute S.p.A. – Alessandro Viti, il Rappresentante ANCI Toscana – Damiano Sforzi.

Sarà presente anche come testimonial sportivo, Manuel Taschini, istruttore di Calisthenics per ragazzi e adulti, titolare di una palestra del territorio e della pagina Instagram manuel_sbaraman da 1,7 mln di follower. Dopo il taglio del nastro, ci sarà l’attività dimostrativa del QR CODE e attività pratiche con la cittadinanza che vorrà partecipare all’inaugurazione dell’area attrezzata.