"Sogno Coppa Italia". Parla il patron Mansi

La stagione del Follonica Gavorrano è partita e la prima settimana di ritiro è andata via serena per il gruppo biancorossoblù. Il Follonica Gavorrano 2024/25 allenato da mister Marco Masi ha così ricevuto la consueta visita della proprietà tra un allenamento e l’altro del gruppo, in particolare del patron ingegner Luigi Mansi e del vicepresidente Lorenzo Mansi. Uno sguardo attento alle sedute dei ragazzi, prima del consueto discorso di inizio anno dell’ingegner Mansi a tutto il gruppo della prima squadra che si appresta a iniziare una nuova e avvincente stagione. "Abbiamo fatto conoscere ai ragazzi la società sponsor che tiene in piedi il gruppo – racconta il patron biancorossoblù – sia ai nuovi che anche a chi era già con noi. Gli abbiamo fatto capire l’importanza che la Nuova Solmine ricopre: è la quarantasettesima su 2800 aziende chimiche in Italia, rappresentando una realtà imprescindibile per la produzione di prodotti essenziali per lo sviluppo. Una società che ha relazioni commerciali in tutto il mondo. Questo significa che, essendo di primo livello, pretendiamo che la squadra rappresenti questa società al massimo. Questo si traduce in comportamenti eccellenti e di fair play. Siamo anche compiaciuti del Settore Giovanile a cui teniamo sempre tantissimo". Uno sguardo anche agli obiettivi stagionali. "Naturalmente il comportamento deve essere coerente per far fare bella figura alla società – prosegue l’ingegner Mansi – senza dimenticare che noi non temiamo nessuno e che vogliamo replicare i risultati dell’ultima annata. E, se ci riusciremo, vorremmo riportare a casa la Coppa Italia, un trofeo a cui teniamo tantissimo. E magari anche un bel campionato, come accaduto nel 2023/24. Quest’anno abbiamo un girone eccitante, ma la nostra rosa è ambiziosa e di primo livello, ci farà divertire. Avere squadre come Grosseto, Livorno e Siena creerà momenti con affluenze di pubblico eccezionali: il Malservisi-Matteini sarà adeguato e godrà di spettacoli calcistici come quelli vissuti lo scorso anno".