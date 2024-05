Sodo e Villa Romana, soldi per i siti archeologici

Dal Dicastero della Cultura arrivano 1 milione e 300 mila euro per la provincia di Arezzo. Ne beneficeranno non solo il capoluogo ma anche realtà della Valdichiana: Lucignano, Foiano e Cortona. Proprio nella città etrusca gli interventi riguarderanno i siti archeologici del territorio, in particolare la Villa Romana di Ossaia e il Tumulo del Sodo. Nello specifico si tratterà, in entrambi i casi, di interventi di manutenzione e rischio sismico e, nel caso della Villa Romana, anche di messa in sicurezza e restauro. 100 mila euro l’investimento previsto per il sito di Ossaia e 130 quelli in programma per il Sodo. I soldi arrivano dal decreto ministeriale firmato dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano con cui ha approvato la programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2024-2026. Molteplici i settori del sistema cultura della provincia aretina interessati come belle arti, musei, archivi di Stato, siti archeologici presenti sul territorio aretino. Finanziamenti sono stati ottenuti anche da Bucine, Castelfranco Piandiscò e Sestino. Ad esprimere soddisfazione ci pensano sia il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri sia Nicola Carini, candidato sindaco a Cortona. "Questi nuovi stanziamenti da parte del Ministero della Cultura dimostrano l’attenzione del Governo Meloni per il territorio aretino – conferma Veneri – e permetteranno di valorizzare ulteriormente il nostro ricchissimo patrimonio artistico e culturale con evidenti ricadute positive a livello turistico ed economico". "Apprendiamo con soddisfazione come il Governo si sia interessato in maniera concreta a due importanti siti archeologici del Comune di Cortona – gli fa eco Nicola Carini – questi investimenti sul territorio cortonese sono il simbolo della continua e proficua interlocuzione tra Roma ed i rappresentanti di Fratelli d’Italia a livello territoriale e che sono certo porteranno ancora ad altri importanti risultati".

La.Lu.