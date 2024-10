Sfondano con un’ascia della ditta orafa e portano via 10mila euro di argento e ottone

Tegoleto (Arezzo), 21 ottobre 2024 – Un altro furto ai danni di una ditta orafa del distretto di Arezzo, da mesi preso di mira da bande di professionisti specializzati con assalti mirati a bunker e caveau. Stavolta nel mirino è finita la Joker Preziosi con sede a Tegoleto, vicino al capoluogo. L'azienda si trova a breve distanza dalla vecchia strada per Siena, su una via laterale. Il colpo è stato compiuto la notte scorsa. I ladri si sono avvicinati all'immobile, hanno preso di mira la porta di ingresso, manomettendola con un'ascia. Una volta all'interno si sono impossessati di preziosi. L'ammontare della refurtiva è ancora da quantificare ma si aggirerebbe sui 10.000 euro di ottone e argento, importo non ingente come in altri furti precedenti nell'Aretino ma significativo perché i ladri negli ultimi tempi tengono in considerazione anche l'argento, di cui è aumentato il valore sui mercati, non solo l'oro come avveniva in passato pur rimanendo il primo obiettivo degli assalti. Sul posto sono intervenute due pattuglie della vigilanza privata che ha avvertito i carabinieri. I militari dell'Arma, con l'ausilio di personale specializzato, hanno compiuto rilievi. Ulteriori particolari sono cercati nelle immagini della videosorveglianza. Le ricerche dei ladri sono in corso.