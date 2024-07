Scuole calcio e settore giovanile. Riconoscimento al Terranuova Traiana

Arezzo, 24 luglio 2024 - Il Terranuova Traiana è stata inserita dalla Figc nell'elenco nazionale riferito al nuovo sistema di qualità dei club giovanili. Per il terzo anno consecutivo (l'ottavo considerando la precedente classificazione) la società valdarnese ha ottenuto il riconoscimento di Club Giovanile di 3° livello (ex Scuola Calcio Élite), insieme ad altre 70 società toscane accreditate. Con l'inizio della nuova stagione il Settore Giovanile e Scolastico della Figc, attraverso il Comunicato Ufficiale n. 218, a seguito delle fasi di controllo compiute per la verifica dei requisiti necessari ha reso noto l'elenco delle Società riconosciute “Club Giovanili di 3° Livello” per la stagione sportiva 2023-2024: massimo livello nazionale fino ad ora attribuito alle scuole calcio e ai settori giovanili senza distinzione tra professionisti e dilettanti. Il principio che sostiene il nuovo sistema è che il club venga valorizzato per l'intero percorso svolto nell'ambito dell'attività giovanile a partire dalle categorie di base per concluderersi con le attività di carattere agonistico.

Un sistema che sostiene e valorizza la continuità e la coerenza, tenendo in opportuna considerazione le peculiarità di ciascuna categoria e fascia d'età, dai Piccoli Amici agli Allievi. Il Terranuova Traiana ha voluto ringraziare Andrea Attili, responsabile settore giovanile, Maurizio Borgogni, coordinatore tecnico scuola calcio, Gabriele Salvini, referente organizzativo scuola calcio e responsabile tornei, Lucio Bossini, direttore tecnico scuola calcio, Gabriele Baldini, direttore sportivo settore giovanile, Luca Borsi , responsabile area scouting settore giovanile, Sergio Melani segretario generale, Stefano Nuti e Marta Bronzi componenti segreteria settore giovanile, oltre a tutti i dirigenti, collaboratori, tecnici ed istruttori.