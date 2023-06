San Lorenzo, il chiostro ritrovato Pronto il nuovo polo per il turismo Struttura riaperta dopo vent’anni

BIBBIENA

Riapre il Chiostro di San Lorenzo nel centro storico di Bibbiena. Domenica si è tenuta l’inaugurazione del sito all’interno del Convento di San Lorenzo, che è stato chiuso al pubblico per oltre 20 anni.

Durante l’opera di restauro, iniziata tra il 2021 e il 2022, tutte le travature di copertura, dei sottotetti in laterizio e tavelloni della parte che affaccia lungo via Dovizi sono state sostitute con delle capriate di tipo tradizionale in legno massello.

È stato realizzato un solaio in elementi di cotto a faccia vista e copertura ventilata ad alta coibentazione ed insonorizzazione e sono state consolidate alcune colonne deteriorate ed è stato eseguito l’integrale rifacimento della copertura con elementi strutturali in legno e pianelle in cotto a soffitto.

I lavori, per un importo complessivo di 500mila euro, sono stati portati a termine grazie ai contributi del Gal Appenino Aretino, della Fondazione Cassa di Risparmio e dalle risorse comunali.

"La Fondazione Cr Firenze è onoratadi essere qui oggi, perché questo è un esempio di come un buon governo può intercettare fondi utili per la comunità – afferma Andrea Sassi – In questa bella giornata il chiostro riprende vita. Non è la prima volta che la Fondazione interviene nel territorio di Arezzo, in questo caso, nel territorio di Bibbiena. Siamo convinti che questo porterà un beneficio per tutta la comunità, perché ci saranno altre occasioni per essere presenti ad altre inaugurazioni e condividere con la collettività questi bei momenti".

Dopo il taglio del nastro si è tenuto il concerto "Somni Portae" del Coro Giovanile Toscano.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di ristrutturare l’intero complesso per poi utilizzarlo sia come luogo di cultura che di formazione, anche sul fronte della fotografia.

"Siamo davvero felici del risultato ottenuto perché questo è un luogo di cultura dove potranno essere organizzati tanti eventi – ha detto il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli – Ringrazio tutta la mia squadra, i progettisti, la ditta e gli ingegneri del Comune. Lavorando insieme possiamo ottenere questi grandi risultati".