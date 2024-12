San Giuliano di Piero della Francesca, l’anniversario del ritrovamento

Il Comune di Sansepolcro propone un evento di grande rilevanza culturale, dedicato al settantesimo anniversario del ritrovamento di un’opera iconica: il San Giuliano di Piero della Francesca. L’incontro si terrà oggi alle 17:30 nella Sala della Resurrezione del Museo Civico di Sansepolcro, dove è conservata l’opera. Un’occasione per riscoprire un capolavoro senza tempo. Settant’anni fa il San Giuliano è tornato alla luce rinnovando il legame tra la città e il suo più illustre artista, Piero della Francesca. Questo anniversario sarà celebrato con un approfondimento unico, che intreccia storia, arte e memoria collettiva.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti, che sottolineerà l’importanza del valore culturale di questa ricorrenza per la comunità. Francesca Mercati, Assessore alla Cultura, approfondirà il significato del ritrovamento e il valore culturale e identitario che il San Giuliano rappresenta per Sansepolcro. Paola Scortecci, archivista e storica dell’arte della Biblioteca Comunale, racconterà la storia affascinante di San Giuliano e il suo ruolo nell’opera pierfrancescana. Francesca Chieli, Presidente della Fondazione Piero della Francesca, si concentrerà sugli episodi del ritrovamento dell’opera, rivelando dettagli inediti e il contesto storico di questa scoperta, definita "un regalo di Natale di Piero".

L’incontro sarà ulteriormente valorizzato dalla presenza di Stefano Tarducci, Presidente della Società Balestrieri di Sansepolcro, e dei cittadini Daniele Mercati e Alma Bandiera, testimoni e custodi della memoria locale relativa al ritrovamento. L’evento si propone non solo come una celebrazione di un ritrovamento storico, ma come un momento di riflessione sul valore universale dell’arte di Piero della Francesca, capace di dialogare con la contemporaneità e di riaffermare l’identità culturale di Sansepolcro. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo importante appuntamento.