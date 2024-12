San Giovanni. Iniziati gli eventi natalizi

Arezzo, 09 dicembre 2024 – Sabato in piazza Cavour a San Giovanni è stato acceso l'albero di Natale, con il via ufficiale ai festeggiamenti natalizi di quest'anno. Assieme all'albero sono stati inaugurati la pista di pattinaggio sul ghiaccio e la mostra dei presepi. Sono state poi accese le luminarie lungo Corso Italia ed è stato attivato il video-mapping in piazza Masaccio, il tutto accompagnato dalla musica della banda del concerto comunale sangiovannese, seguita dal presepe vivente, ovvero la novità del Natale 2024, resa possibile grazie ai figuranti del presepe di San Regolo. Le iniziative che accompagneranno i sangiovannesi per tutto il mese di dicembre vogliono promuovere l'aspetto culturale e di intrattenimento, in modo da essere vissute ed apprezzate da un pubblico vario: dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio, più ampia dello scorso anno e con l'albero di Natale in mezzo, che è fruita prevalentemente da giovani, alla mostra dei presepi, apprezzata invece da un pubblico più maturo.

Tante le associazioni coinvolte, a partire da "Natale nel mondo", che si occupa ogni anno, per l'appunto, della rassegna dei presepi, allestita sotto la Basilica. Una delle vocazioni principali di San Giovanni è rappresentata dalla cultura. Ecco quindi l'esposizione su Vasari al Museo delle Terre Nuove e la mostra "Arte in Corso Italia", ovvero un'esposizione diffusa di opere nelle vetrine del centro storico, i cui originali potranno essere ammirati da metà dicembre all'interno della Pieve. Ma queste sono sono alcune delle iniziative messe in calendario grazie al comune di San Giovanni Valdarno, alla Pro Loco, alle associazioni di categoria e alle tante associazioni di volontariato del territorio. Non mancherà Babbo Natale e non mancheranno soprattutto tante iniziative per i bambini. Torna insomma l'atmosfera natalizia a San Giovanni Valdarno con un calendario pieno di appuntamenti e ospiti che animeranno la città di Masaccio per oltre un mese. Arte, concerti, mercatini, mostre, attività e una pista di pattinaggio sul ghiaccioallestita in piazza Cavour.

L'obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini, dai più grandi fino ad arrivare a quelli più piccoli e richiamare anche turisti e visitatori nella città del Marzocco. Sono tantissimi gli eventi che quest'anno caratterizzeranno il cartellone 2024. Un'offerta variegata, rivolta a cittadini e turisti,che rappresenta un momento di aggregazione e di valorizzazione del territorio. Gli eventi natalizi rappresentano inoltre un valore aggiunto fondamentale per il centro storico. Oltre a promuovere la città e sostenere l'economia locale, sono anche un'importante strumento per rafforzare il senso di comunità.