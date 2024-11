Rugby Valdarno e Rugby Mammut. Le gare del fine settimana

Arezzo, 12 novembre 2024 – I ragazzi del Rugby Mammut protagonisti del fine settimana. Bella partita degli U14 contro la franchigia Sieci-Mugello. Tante mete e passi in avanti per un gruppo sempre più unito e che si sta davvero divertendo. 4 mete per ciascuna delle 2 squadre, ma poca precisione nelle trasformazioni per i ragazzi del mammut. Il match è terminato 28-24 per i padroni di casa. Gli Under8 hanno invece giocato a Campi Bisenzio. Tanto divertimento per i piccoli mammut che continuano il loro percorso di crescita e affrontano con tenacia ogni nuova avventura. Gli Under 10 erano impegnati a Le Sieci ei giovanissimi si sono molto divertiti. Infine l'U18 ad Arezzo. Partita di cuore e grande atteggiamento in campo per i ragazzi insieme a Vasari Arezzo contro un avversario di valore come l'Unione di Firenze. Sono usciti sconfitti, ma decisamente a testa alta. La gara è terminata 20-24 per gli ospiti. Una meta per Ernesto Rossi della Mammut Rugby che è rientrato da un infortunio.

E veniamo al Rugby Valdarno. Sabato scorso al Lodigiani di Firenze i ragazzi dell'U14 hanno superato e superato la rappresentativa del Rugby Firenze 1931 con un sonoro 69-0, risultato tutt'altro che prevedibile visto il livello degli avversari e che proietta i Lupi, imbattuti, verso la prima fascia del campionato regionale. È stata una partita molto dinamica, con ii ragazzi valdarnesi sempre all'attacco, che hanno bloccato entro i tre quarti di campo i pur numerosi tentativi di avanzare dei fiorentini grazie ad un'ottima difesa, riuscendo spesso a ribaltare l'azione e portarsi in meta in velocità con passaggi quasi sempre azzeccati. Domenica fruttuosa anche per le due formazioni di minirugby impegnate in questa giornata: under 8, a Montelupo, e under 10, a Uzzano, hanno sfoggiato dimostrare più che positivo, sia nel risultato che nella prestazione, mostrando notevoli progressi nel gioco collettivo, suscitando ottime impressioni. Oltre a tutti gli splendidi risultati ottenuti, nel corso di Autumnia a Figline, si è svolta una cerimonia di premiazione per gli atleti meritevoli. Il Rugby Valdarno è stato rappresentato da una delegazione femminile con le bambine e ragazze di tutte le categorie.