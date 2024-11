Rossi (Lega): “Otto defibrillatori per le farmacie comunali di Arezzo”

Arezzo, 12 novembre 2024 – Il Capogruppo consiliare e Segretario di Arezzo Federico Rossi ha portato avanti questa iniziativa in accordo con il Dott Ennio Duranti (presidente di AFM) e, a breve, le Farmacie Comunali saranno cardioprotette.

Al momento dell’installazione dei defibrillatori sarà previsto un simbolico taglio del nastro alla presenza dei vertici dell’azienda municipalizzata e dei rappresentanti del Comune di Arezzo. "Esprimo grande soddisfazione per aver proposto e realizzato concretamente questo importante progetto per il territorio aretino, infatti, grazie all'iniziativa della Lega di Arezzo, tutte le otto farmacie comunali avranno in dotazione il defibrillatore.

Questi dispositivi saranno installati nelle farmacie di Campo di Marte, Trionfo, Giotto, Fiorentina, San Giuliano, Mecenate, San Leo e Ceciliano, rimanendo sempre a disposizione dei farmacisti opportunamente formati e di tutti i cittadini abilitati, per un costo totale di circa 11 mila euro suddiviso in parti uguali tra Amministrazione comunale e A.F.M. Spa.

Il fine di questa azione è ridurre il numero di morti improvvise grazie all'utilizzo del defibrillatore automatico esterno in caso di arresto cardiaco attraverso la distribuzione sul territorio del maggior numero possibile di DAE e la formazione al loro utilizzo anche dei farmacisti.

Negli ultimi anni le Farmacie comunali hanno erogato maggiori servizi nei confronti degli aretini diventando sempre di più un punto essenziale e di riferimento per il cittadino. Questi luoghi possono diventare un presidio fondamentale di tutela della vita in caso di arresto cardiaco improvviso perchè il farmacista, ed il personale di farmacia, opportunamente formati, possono fornire un primo soccorso potenzialmente salvavita con il massaggio cardiaco e la defibrillazione precoce.

Fondamentale il ruolo delle farmacie nel rendere servizi di grande importanza nell'assistenza sanitaria territoriale. È indispensabile formare i cittadini all'uso di questi strumenti attraverso corsi Blsd organizzati da enti/soggetti formatori accreditati del territorio per insegnare le manovre da compiere per intervenire in caso di arresto cardiaco.

Proprio per questo in collaborazione con delle Associazioni organizzerò dei corsi formativi per imparare ad utilizzare il DAE. La Lega di Arezzo è sempre attenta alle necessità del territorio, con risultati concreti come nella realizzazione di questo importante progetto.

Ringrazio per l’impegno e la disponibilità dimostrata in tutto questo percorso l'Amministrazione comunale, in particolare gli Assessori Tanti, Merelli, Manneschi e il Presidente di A.F.M. Spa Dott. Ennio Duranti."