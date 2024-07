Riparte la rotatoria Fiorentina. Piano dei lavori fino a dopo l’estate. Lunedì le prime chiusure al traffico

Giovedì, a conclusione del consiglio comunale aperto sulla rotatoria di via Fiorentina, il sindaco Ghinelli ha spiegato l’essenzialità della scelta progettuale di una intersezione a livelli sfalzati per la zona, nodo strategico per la viabilità. In risposta alle numerose critiche, ha confermato la scelta fatta, "L’unica in grado di rispondere con efficacia alle esigenze di scorrimento e collegamento che insistono su quell’area". Quindi avanti tutta con i lavori. Prima di tutto mano ai tanto "sofferti" sottoservizi. Nelle prime due fasi sono già stati conclusi i lavori che interessavano la rete, adesso al via la parte conclusiva, la terza e ultima fase. Una volta conclusa questa, Sacchetti ha spiegato che gli step ulteriori interesseranno la superficie, per un quadro economico complessivo pari a 9 milioni e 700 mila euro. Adesso per la realizzazione di nuovi sottoservizi in via Pitagora, viale Don Minzoni e in zona Arezzo Fiere, per sei giorni verranno chiuse alcune strade.

Dalle 8:30 di lunedì, e fino al termine dei lavori, previsto per le 18:30 di sabato 3 agosto, il transito verrà chiuso sia in ingresso che in uscita dalla città: in via Fiorentina, nel tratto che va dall’intersezione con la viabilità interna di accesso ai civici 140-216 di Via Fiorentina all’intersezione con viale Don Minzoni/viale Giovanni Amendola, che diviene così strada senza uscita per i veicoli che percorrono via Fiorentina da San Leo verso il centro città; in viale Giovanni Amendola, l’intero tratto di viabilità adibita a corsia di decelerazione e immissione su via Fiorentina in prossimità del semaforo tra viale Amendola/via Fiorentina con orario continuato 24 ore su 24; negli stessi giorni e orari è temporaneamente istituito il divieto di transito pedonale nel marciapiede in via Fiorentina, nel tratto dal fronte del civico 177 fino all’attraversamento pedonale presente sulla corsia di incanalamento da via Fiorentina su viale Don Minzoni. In virtù del provvedimento di chiusura del tratto di via Fiorentina verrà garantita la circolazione alternativa tramite le seguenti viabilità: i veicoli che percorrono via Fiorentina con direttrice San Leo e quelli viale Amendola con direzione via Fiorentina–San Leo, potranno percorrere viale Don Minzoni, svoltare su viale Gaetano Salvemini, svoltare verso il Centro Fiere e Congressi di Arezzo, immettersi in via Lazzaro Spallanzani e, infine, immettersi su via Fiorentina. I veicoli percorrenti via Fiorentina con direttrice centro città, potranno percorrere via Fiorentina fino a svoltare su via Lazzaro Spallanzani, girare su via Galileo Ferraris, via Rita Levi di Montalcini per poi immettersi su viale dei Carabinieri. E’ consigliabile per i mezzi con massa complessiva superiore ai 35 quintali percorrere via Fiorentina fino a svoltare su via Fratelli Lebole, girare su via Galileo Ferraris, poi immettersi su viale Gaetano Salvemini, viale dei Carabinieri.