Arezzo, 16 gennaio 2025 – Quattro corsi di Crescita Personale al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. L’impianto cittadino apre le proprie porte a un ciclo di incontri finalizzati a un pieno sviluppo della persona in tutte le sue facoltà tra scoperta del proprio Io, meditazione e mindfulness, con l’obiettivo di gettare le basi per un miglior rapporto con sé stessi, con gli altri e con i diversi contesti della vita quotidiana.

I corsi, tenuti dall’operatrice olistica Serena Vanni, saranno presentati in occasione di una giornata introduttiva a partecipazione gratuita in programma dalle 10 alle 12 di sabato 18 gennaio dove sarà possibile conoscere modalità e finalità dell’iniziativa.

L’obiettivo è di stimolare una piena conoscenza del proprio essere e del proprio mondo interiore per imparare a gestire le emozioni, per costruire relazioni più solide o per acquisire consapevolezza di potenzialità, volere e desideri, gettando le basi per superare momenti di difficoltà, per perseguire nuovi obiettivi e, in generale, per acquisire maggior serenità.

Tra i corsi, ad esempio, rientra anche la “Mindfulness Based Stress Reduction” basata sull’approccio del professore Jon Kabat-Zinn che, tra meditazione e yoga, offre un percorso per migliorare la concentrazione e per ridurre stress o altri fattori ansiogeni.

Gli incontri faranno affidamento sulle competenze e sulle esperienze di Vanni che, dal 2003, studia e pratica tecniche di benessere fisico, energetico, mentale, emozionale e spirituale, aiutando nella ricerca della crescita personale individuale o di gruppo.

«I corsi - spiega Vanni, - sono aperti a chi sta attraversando situazioni di cambiamento, difficoltà, ansia, stress o problematiche relazionali, ma in generale a chiunque sia interessato a trovare strumenti per conoscere sé stesso in profondità.

Corpo, mente ed energia sono infatti messi in relazione in percorsi individuali finalizzati a favorire consapevolezza e coscienza per vivere meglio la propria quotidianità, le proprie relazioni e le proprie esperienze».