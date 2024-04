Prodotti a km zero, viaggio tra i grani del mulino

Per ogni bambino nato si pianta un albero, una gioia per la comunità per l’arrivo della nuova vita. Sono in progetto tante altre iniziative a sostegno della comunità lucignanese. Ma le industrie locali adottano una politica sostenibile? Anche le attività produttive locali cercano di essere sostenibili con meno emissioni inquinanti nell’ambiente. Ad esempio la produzione di vagoni di treni non viaggia su strade ma viene trasportato direttamente su rotaie. In agricoltura si valorizzano i prodotti locali e caratteristici del territorio per incentivare l’acquisto di prodotti a km 0. Si può produrre e rispettare l’ambiente? Dall’intervista al babbo Andrea, proprietario di un molino locale, abbiamo capito che si può produrre rispettando l’ambiente. Il molino utilizza principalmente prodotti a Km 0, cioè non si utilizzano grani provenienti da altri Paesi del mondo ma solo del territorio toscano, umbro ed emiliano, inoltre partecipando a molte filiere con prodotti a Km 0 si usa solo grano italiano. Per la sostenibilità i materiali di scarto della lavorazione vengono portati ad una vicina centrale a Biomasse che usa gli scarti naturali per ricavarne energia elettrica pulita e termica. Infine si utilizzano sacchetti di carta riciclata per insaccare la farina. A breve saranno anche installati pannelli solari per produrre energia pulita che servirà per la macinatura del grano.