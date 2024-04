Primi passi di Cautha verso il voto

CORTONA

I ragazzi di Cautha non si fermano più. Ieri ha preso il via quel ciclo di incontri in vista delle elezioni amministrative ed europee sul tema dei giovani e la loro partecipazione nell’arena pubblica.

"Non è vero che i giovani non si interessano alla politica: vi spiegheremo perché". L’idea dell’associazione cortonese composta da giovani (e meno giovani) impegnati in iniziative culturali e sociali è quella di affrontare alcuni dei grandi temi della politica, come la "storia della democrazia", che è stato il titolo dell’incontro che si è tenuta ieri e che ha visto in primo piano Flavio Barbaro, giovane studente di scienze politiche, appassionato della materia. Come spiega Iacopo Mancini (nella foto), presidente dell’associazione Cautha: "Giovedì prossimo alle 12 presenteremo nella nostra nuova sede a Camucia i dati che abbiamo raccolto sulla partecipazione giovanile, grazie ad un questionario somministrato ad oltre 200 giovani". L’obiettivo è poi trattare e confrontarsi su quei dati insieme ai vari candidati a sindaco di Cortona che saranno ospiti dell’associazione, uno per volta, in una serie di dibattiti che prenderanno il via il 4 maggio prossimo e si concluderanno il primo giugno. Tutto si svolgerà nel nuovo quartier generale dell’associazione che si trova in via Gramsci 21, a Camucia, davanti Piazza Sergardi. Intanto nel ciclo di incontri ci saranno anche ospiti di rilievo: il 5 maggio arriva Lidia Pardini, coordinatrice nella Rete dei giovani della Sinistra Europea, e Jacopo Gasparetti ospite il 12 maggio.