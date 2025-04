"Prima di Basaglia". Ecco le esistenze sospese

Gran finale oggi ad Arezzo e a San Giovanni Valdarno la seconda edizione del Festival della Salute mentale che per una settimana ha visto alternarsi convegni e dibattiti, mostre e spettacoli, lezioni e seminari, laboratori e attività all’aperto. L’obiettivo del Festival è creare occasioni di riflessione dedicate al benessere psico-fisico e all’inclusione sociale, coinvolgendo studenti, cittadini, famiglie e professionisti dell’educazione e della sanità. Si discuterà ancora di benessere mentale, inclusione, di conservazione e valorizzazione della memoria storica legata all’ex-ospedale psichiatrico del Pionta, dello sport e del ruolo della scuola. Un focus speciale di questa seconda edizione è dedicato al benessere di giovani e adolescenti, attraverso una serie di performance, laboratori, dibattiti, presentazione di progetti e lavori in corso, eventi cinematografici.

Oggi è in programma la passeggiata "I luoghi della memoria", con partenza alle ore 15.30 dalla palazzina Orologio del campus del Pionta, all’ex Ospedale neuro-psichiatrico al parco del Pionta, a cura dell’associazione Franco Basaglia. Oggi alle 16.30 alle Logge del grano si terrà "Prima di Basaglia. Esistenze sospese: fotogrammi emotivi dal manicomio", conversazione di Laura Occhini e Cinzia della Ciana. Un viaggio nella memoria, un percorso di domande della scrittrice Cinzia Della Ciana alla professoressa Laura Occhini, per mettere in rilievo l’importanza di indagare e soprattutto di divulgare cosa fu l’istituzione manicomiale nel secolo scorso.

Stamani alle 11.30 saranno proposti tre laboratori di DanzaMovimentoTerapia per adulti a cura di Apid: "Una danza che fa comunità e danzare la comunione con il vivente" presso la Sala danza AlfaBallet in via Fabio Filzi 28; "Intrecci stra-ordinari. Il mondo è fatto dalla stessa stoffa del corpo" alla sala Danza Dlf in viale Piero della Francesca 3; "Sinergie e congiunzioni: transizioni tra qualità di movimento e stati emotivi" al Centro di aggregazione sociale del Colle del Pionta. Eventi a prenotazione.

Ancora oggi sarà visitabile alle Logge del grano la mostra "eleMENTI", con le opere d’arte realizzate da Federica Mauro, artista che nel 2021 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’alta onorificenza di Alfiere della Repubblica con la motivazione "Per aver scoperto che la pittura può essere più forte della sua condizione di difficoltà".

Angela Baldi