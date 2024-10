Premio Paleoarte. In gara artisti in erba

Una due giorni all’insegna della preistoria a Montevarchi con il Premio Italiano di Paleoarte, promosso dall’Accademia del Poggio e dal Museo Paleontologico, scrigno di una delle collezioni di fossili più complete della Toscana, dall’associazione Paleontologica Paleoartistica italiana su un’idea di Sante Mazzei, graphic designer specializzato in illustrazione scientifica. La quarta edizione della competizione artistica, nata per diffondere la conoscenza della Paleoarte come rappresentazione della vita preistorica attraverso varie tecniche creative, offrendo anche una vetrina ai paleoartisti professionisti e non, è in programma il 12 e il 13 ottobre negli spazi del polo museale. "Il contest – spiegano gli organizzatori - si è svolto dal 1° marzo al 31 agosto, periodo nel quale sono state inviate oltre 80 proposte fra illustrazioni (per le categorie "Adulti" e "Artisti in erba"), e progetti. Fra i molti artisti in gara, tanti sono stati – anche per il 2024 – quelli che hanno partecipato dall’estero". Le loro opere verranno esposte nella mostra che sarà inaugurata sabato prossimo alle 10 nei locali del Chiostro di Cennano, sede del Museo, e resterà aperta fino al 12 novembre. Sempre al mattino è previsto un workshop con il paleoartista Davide Bonadonna per i ragazzi del Liceo Artistico di Montevarchi, mentre nel pomeriggio saranno annunciati i vincitori del concorso e si terrà la premiazione ufficiale. Il giorno successivo, invece, verrà dedicato ad "Appi Day", giornata di incontri divulgativi sulla Paleontologia, organizzata dall’Associazione Paleontologica Paleoartistica Italiana, realtà impegnata da anni nell’allestimento e nella promozione di eventi legati alla Paleontologia e alla Paleoarte sul territorio nazionale.