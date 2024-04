Potenziata la videosorveglianza: "Avanti col controllo del territorio"

CAPOLONA

Potenziato il sistema di sicurezza e videosorveglianza nel comune di Capolona con l’installazione degli occhi elettronici anche nelle frazioni. "La giunta municipale – dichiara l’assessore Daniele Pasqui – ha approvato il progetto di fattibilità per un ulteriore ampliamento della videosorveglianza, con finanziamento del Ministero dell’Interno, che riguarderà le frazioni di Pieve San Giovanni e Castelluccio. L’intenzione è infatti quella di mettere in sicurezza anche le frazioni del territorio comunale più lontane dal nostro capoluogo". Il tema della sicurezza pubblica, è diventata una delle principali preoccupazioni di tutte le amministrazioni, ed è in questo contesto che nasce l’esigenza di adottare strumenti sempre più all’avanguardia, basati su una rete di telecamere intelligenti e un software per analisi dati avanzato, per il controllo del territorio. "Investire risorse per potenziare il nostro sistema di videosorveglianza vuol dire ricevere in cambio un alto effetto deterrente e una maggiore percezione di legalità e sicurezza attraverso un monitoraggio discreto dei luoghi pubblici" afferma il sindaco di Capolona Mario Francesconi.

Dopo il posizionamento delle telecamere nelle aree dei cassonetti per la tutela dell’ambiente, contro l’abbandono dei rifiuti, adesso anche l’isola ecologica della Casella è videosorvegliata, grazie ad un progetto realizzato in collaborazione con Ato. "Questi interventi – prosegue il sindaco – si aggiungono al progetto di videosorveglianza voluto dall’amministrazione, che in vari step, ha previsto l’inserimento di telecamere nel territorio. Questo all’isola ecologica rappresenta un continuum con il precedente posizionamento dei dispositivi per la lettura targhe, perché, contrasto e prevenzione alla criminalità, tutela del territorio e dell’ambiente sono prerogative che vogliamo portare avanti grazie anche al supporto della nostra Polizia Municipale, dei Carabinieri e della Polizia di Stato. La sinergia di azione tra comune e forze dell’ordine per il lotta alla criminalità è uno degli elementi qualificanti del nuovo sistema di videosorveglianza, che oltre ad incrementare il livello di sicurezza dei cittadini, mira a rafforzare i controlli per la tutela del patrimonio pubblico, migliorare la pulizia e decoro del territorio e fungere da deterrente alle azioni criminose e vandaliche".