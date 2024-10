Piste ciclabili: inaugurato il tratto Tortaia – Vingone

Arezzo, 4 ottobre 2024 – Un nuovo tratto dedicato alla mobilità dolce connette da oggi la zona Tortaia con la zona Maccagnolo. Il nuovo segmento che dalla pista ciclabile esistente in via Alfieri percorre via Tortaia, per poi immettersi su via Del Vingone e riconnettersi con la ciclabile di via del Vingone di recente realizzazione è stato inaugurato questa mattina dall'assessore Alessandro Casi.

L'individuazione del percorso di questo nuovo tratto, classificato come intervento con grado di priorità 3 nel Biciplan allegato al P.U.M.S. (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), è stato scelto, tra quelli presenti nel Biciplan, per la sua importanza strategica all’interno della rete ciclabile comunale, rappresentando un'importante ricucitura della rete ciclabile esistente e costituendo un collegamento fondamentale tra due quartieri densamente popolati, Tortaia e Maccagnolo appunto, che ad oggi non sono collegati da alcun percorso ciclabile.

“Con questo percorso si realizza un itinerario ciclabile utilizzabile per gli spostamenti casa-lavoro, casa-servizi oltre che per il tempo libero, collegando così i quartieri anche all'ospedale e al centro città – ha commentato l'assessore Alessandro Casi, - un ulteriore incentivo alla scelta di una mobilità sostenibile”. L'importo dei lavori, interamente finanziato dal PNRR, è pari a 175.800 euro.