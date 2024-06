Pieraccioni e il coraggio di Sara. L’incontro si sposta al palasport

È prevista così tanta affluenza, che l’evento è stato trasferito in una location più grande. L’iniziativa con Leonardo Pieraccioni in programma oggi alle 14,30 non si terrà più in sala consiliare, ma si svolgerà al Pala OpenBox di Terranuova Bracciolini. Tantissime infatti le adesioni che sono giunte agli organizzatori per partecipare alla presentazione del libro "Esprimi un desiderio" scritto dalla terranuovese Sara, 21enne affetta da neuroblastoma che aveva un sogno nel cassetto, proprio quello di scrivere un libro. Grazie all’impegno di Make-A-Wish Italia Onlus, associazione no-profit che dal 2004 realizza i desideri dei bambini e ragazzi affetti da gravi patologie, donando loro la forza per affrontare il percorso terapeutico, questo desiderio è diventato realtà. Partner decisivo in questa storia è stata la casa editrice Mondadori, che con il suo supporto si è occupata della stampa del libro e la stessa Sara è stata coinvolta perfino nel processo di editing e grafica. La presentazione del libro corona così il suo desiderio del cuore. Ma questo non è l’unico aspetto meraviglioso di questa storia. Quando i volontari di Make-A-Wish Italia Onlus hanno conosciuto Sara, hanno scoperto la sua passione per Leonardo Pieraccioni, il celebre attore e regista toscano. L’associazione è riuscita a coinvolgerlo nel progetto e Pieraccioni ha scritto la prefazione del libro, sostenendo Sara fin dalle prime fasi della realizzazione e collaborando a stretto contatto con la ragazza valdarnese. Il volume "Esprimi un desiderio" è ispirato alla storia di Stefano, un bambino affetto dalla stessa patologia di Sara, che lei ha conosciuto durante i ricoveri e che purtroppo è venuto a mancare.

Alla presentazione di oggi pomeriggio parteciperanno, oltre a Sara e alla sua famiglia, Leonardo Pieraccioni, il sindaco di Terranuova Sergio Chienni, Luigi Braconi, coordinatore regionale Gruppo Volontari Toscana, due volontari dell’associazione e la famiglia del piccolo Stefano. Make-A-Wish Italia Onlus è attiva su tutto il territorio nazionale ricevendo segnalazioni dai principali ospedali pediatrici e dalle famiglie. Il peso di una malattia grave su un bambino è enorme, influisce notevolmente sulla sua salute mentale e su quella della sua famiglia. Ecco perché la realizzazione di un desiderio diventa un elemento essenziale per migliorare la vita di un bambino gravemente malato. Grazie ad una vasta rete di oltre 250 volontari in tutta Italia, Make-A-Wish Italia Onlus ha realizzato ad oggi oltre 2900 desideri di bambini.

E proprio quest’oggi a Terranuova verrà esaudito quello di Sara, che fin da piccola ha sempre sognato di diventare una scrittrice. L’emozione sarà ancora più grande, perché al suo fianco sarà presente il suo beniamino, quel Leonardo Pieraccioni che ormai da molti anni ha affiancato al suo lavoro di attore e regista l’impegno concreto verso le associazioni benefiche che si occupano di curare i bimbi affetti da gravi malattie. Cercando di regalare un sorriso a chi ha vissuto sulla propria pelle dolore e sofferenza.