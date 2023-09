Pergolettese da urlo In 20’ annienta la Pro Sesto

di Raffaele Sisti

CREMA (Cremona)

Cinica e divertente, questa la Pergolettese che nel turno di ieri sera allo stadio Voltini ha travolto nel derby lombardo la Pro Sesto del presidente Gabriele Albertini.

La formazione gialloblù ha giocato una gara superlativa mettendo in campo tanta organizzazione di gioco e determinazione come chiesto alla vigilia da mister Matteo Abbate che in questa prima gara ufficiale ha riproposto il collaudato modulo 3-5-2 che si è dimostrato efficace in tutte le zone del campo. Mattatore del match il giovane attaccante ex primavera Verona Federico Caia autore di una tripletta. Tra i gialloblù da evidenziare le ottime prestazioni di Piccinini autore di una doppietta e del faro di centrocampo Mazzarani giocatore in grado di fare la differenza in lega pro. Vittoria che regala fiducia in vista di un’annata che si annuncia difficile e impegnativa con tante partite e turni infrasettimanali.

Ha deluso invece la Pro Sesto che ha sbagliato approccio subendo tre reti nei primi venti di gioco che hanno condizionato poi tutta la gara. Sconfitta che deve far riflettere l’ambiente milanese in vista delle prossime partite dove bisognerà assolutamente scendere in campo con un’atteggiamento diverso rispetto a quello visto a Crema. Le due squadre torneranno in campo nel prossimo fine settimana,la Pergo sarà di scena in trasferta sull’ostico campo del neopromosso Lumezzane mentre la Pro Sesto ospiterà il Fiorenzuola.

La cronaca della partita: al 2’ di gioco Pergo in vantaggio con Caia che fulmina Del Frate con un preciso rasoterra. Al 14’arriva il raddoppio dei padroni di casa con Piccinini. Al 19’terza rete gialloblù con Caia che realizza la sua doppietta con un diagonale. Al 38’quarta rete cremasca con un colpo di testa del solito Piccinini. Al 10’della ripresa quinta rete con Caia che sigla la sua tripletta. Al 20’Bussaglia segna la rete della bandiera per i ragazzi di mister Parravicini. In pieno recupero Petrelli realizza la seconda rete della Pro.

PERGOLETTESE-PRO SESTO 5-2 (4-0). MARCATORI: 2’1’t Caia,14’1’t Piccinini,19’1’t Caia,38’1’t Piccinini,10’St Caia,20’St Bussaglia,47’St Petrelli.