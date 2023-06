Paolo Hendel al Passioni Festival Viola e il Barone, viaggio con Calvino

di Angela Baldi

E’ la serata di Paolo Hendel al Passioni Festival. Dopo l’evento molto partecipato di sabato 24 giugno a Barbiana e la presentazione ufficiale del programma venerdì scorso in Piazza Grande insieme all’ospite d’onore Pupo, il Passioni Festival entra nel vivo con una settimana ricca di eventi e grandi ospiti. Questa sera alle 21:30, salirà sul palco dell’Arena Eden con lo spettacolo "Viola e il Barone" Paolo Hendel. Un divertente e magico viaggio tra le parole e il pensiero di Italo Calvino accompagnati dalla irresistibile simpatia del comico, attore e commediografo fiorentino che con questo spettacolo sta riscuotendo successi in giro per l’Italia. "Viola e il Barone" è un reading su i testi di Italo Calvino a cura di Paolo Hendel e Marco Vicari. Paolo Hendel sarà accompagnato sul palco da due musicisti che suoneranno dal vivo: Renato Cantini alla tromba e Michele Staino al contrabbasso. Ingresso 12 euro, i biglietti sono disponibili sul sito https:cinemaeden.ticka.it. È possibile acquistarli anche all’Arena un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Autore eclettico e mai banale, Paolo Hendel ha esordito come cabarettista negli anni 80, prima di muovere i primi passi nel cinema dove ha lavorato con i più importanti registi italiani. Dai fratelli Taviani a Monicelli, da Benvenuti a Luchetti. Indimenticabile nel ruolo del meccanico Pippo nel film "Il Ciclone" di Leonardo Pieraccioni. Volto noto della televisione: dal debutto in Rai alla fine degli anni 80 con "I martedì di Paolo Hendel", fino al grande successo raggiunto con i suoi esilaranti personaggi, su tutti la parodia del cinico e spietato uomo d’affari CarCarlo Pravettoni insieme alla Gialappa’s Band nel programma "Mai dire gol" su Italia 1. Ma la giornata del Passioni parte prima, con un vero e proprio "Italo Calvino Day". A partire dalle 18 è in programma una passeggiata letteraria tra i negozi del centro storico a cura di rumorBianco(O) e in collaborazione con Confcommercio.

Un evento unico, speciale e sold-out, dedicato a Italo Calvino nel centenario della nascita; un "viaggio" a tappe tra i negozi del centro insieme agli attori di rumorBianco(O) che reciteranno alcuni passi tratti dalle opere di Calvino. Dal centro storico, al cuore pulsante del Passioni, l’Arena Eden, dove da oggi a venerdì 30 giugno sarà allestita la mostra "Gianni e Pierino. Scuola di Lettera a una professoressa", messa a disposizione dalla Fondazione Don Lorenzo Milani e ad ingresso gratuito.