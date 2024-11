Palestra, cultura e servizi del paese. Investimenti per un milione e mezzo

Progetti per oltre 1,5 milioni di euro per Pozzo della Chiana, la principale frazione di Foiano della Chiana. Il piano di investimenti prenderà forma dal 2025, grazie a un percorso condiviso tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza ed è stato presentato durante una partecipata assemblea pubblica. "Siamo molto soddisfatti della partecipazione e della disponibilità al confronto dimostrata dalla comunità di Pozzo – ha confermato il sindaco Jacopo Franci –nonostante le difficoltà economiche degli enti locali, siamo riusciti a delineare un piano d’investimenti di alto profilo, accolto con grande responsabilità e spirito costruttivo". Andiamo nel dettaglio. Al centro degli interventi figura la nuova palestra scolastica, con un investimento complessivo di 1.550.000 euro, finanziato attraverso contributi della Regione Toscana (per 550 mila euro), del Gse e del Ministero dell’Economia (300 mila euro), e fondi comunali (700 mila euro). L’impianto sorgerà in una porzione dell’ex campo sportivo e promette di essere un edificio moderno, antisismico e a impatto ambientale zero, integrando anche una sala polivalente a disposizione delle associazioni locali. "L’attuale palestra, avendo molti anni sulle spalle, presenta alcune problematiche e soprattutto caratteristiche strutturali non più rispondenti alle vigenti normative tecniche, condizione che ne avrebbe probabilmente reso inevitabile la chiusura a breve", spiega l’assessore ai lavori pubblici Gabriele Corei. "La nuova struttura garantirà sicurezza, funzionalità ed efficienza, rispondendo alle normative più recenti. Il progetto, condiviso con Regione e Genio Civile, rappresenta un passo decisivo per il futuro di Pozzo." Oltre alla palestra, l’amministrazione ha illustrato altri interventi significativi quali l’ambulatorio medico: operativo dal 2025 (dopo gli ultimi passaggi tecnici e burocratici), la riqualificazione dell’area del Tempio di Santa Vittoria con nuova illuminazione artistica del monumento del Vasari e interventi per migliorare l’area verde circostante. A questo si aggiunge il riutilizzo dell’area dell’attuale palestra dopo la demolizione con nuovi parcheggi e spazi per la scuola. "Questi investimenti - conclude il primo cittadino - sono il frutto di una visione mirata a trasformare questo centro urbano del nostro comune. È nostra volontà rendere Pozzo un luogo sempre più moderno e vivibile, preservandone al contempo l’identità storica e sociale". La.Lu.