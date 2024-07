Out of balance, acrobazie aeree. La danza accende la Fortezza

Una settimana di eventi di danza diffusi tra più location cittadine. Fino a domenica 28 luglio è in programma la dodicesima edizione di InDanza&InArte che, organizzato dall’associazione Progetti Per La Danza, sarà caratterizzato da un rinnovato format dove il tradizionale campus dedicato alla formazione di allievi provenienti da tutta la penisola sarà affiancato da un vero e proprio festival con spettacoli di compagnie e artisti di spessore internazionale. La volontà è, infatti, di proporre momenti aperti alla cittadinanza per condividere la ricchezza, la varietà e le emozioni dell’arte coreutica nelle sue molteplici forme attraverso un calendario promosso con il patrocinio di Comune di Arezzo, Fondazione Arezzo Intour e Fondazione Guido d’Arezzo. Uno dei momenti maggiormente attesi del festival InDanza&InArte sarà dalle 18.30 di stasera alla Fortezza Medicea con “Out of Balance” che, inserito nel cartellone di “Estate in Fortezza 2024”, permetterà di assistere alle esibizioni dei talentuosi danzatori acrobati aerei della compagnia Eleina D. che porterà ad Arezzo uno spettacolo che è già stato applaudito in teatri di tutto il mondo. La serata, coordinata dal coreografo Vito Cassano, offrirà un’esperienza unica dove i corpi in movimento creeranno un dialogo visivo tra la rigidità e la stabilità delle antiche mura e la dinamica contemporaneità della danza, con gli spettatori che saranno accompagnati in un viaggio attraverso i secoli tra performance ospitate in diversi angoli della fortezza illuminati dalla luce del tramonto. La serata farà affidamento anche sul contributo del Cab che, con le sue esibizioni, farà da contorno alla compagnia Eleina D. La conclusione di InDanza&InArte è fissata per le 11 di domenica 28 luglio al teatro “Petrarca” con il galà della danza.