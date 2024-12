Open Day all’Istutito Comprensivo Marconi di San Giovanni

Arezzo, 11 dicembre 2024 – L’Istituto Comprensivo “Marconi” di San Giovanni Valdarno accoglierà le famiglie e gli studenti delle classi V della primaria per presentare la ricca offerta formativa della scuola secondaria di I grado in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025/26. Per la scuola media sono previsti due importanti appuntamenti: • Lunedì 16 dicembre dalle ore 17.30 alle 19.00: la Dirigente scolastica, insieme ai docenti della scuola secondaria, incontrerà le famiglie. Sarà l’occasione giusta per fare domande, conoscere l’offerta formativa della scuola e visitare spazi e laboratori. • Sabato 14 gennaio dalle ore 10.00 alle 12.30 la scuola secondaria aprirà le porte agli studenti frequentanti le classi V della scuola primaria che saranno coinvolti, dai docenti, in bellissime attività laboratoriali come ceramica, robotica, scienze motorie, chimica e tanto altro. La scuola secondaria “G. Marconi” si caratterizza per le numerose attività curricolari ed extra-curricolari che permettono alle ragazze e ai ragazzi di ampliare il proprio bagaglio culturale e scoprire le proprie attitudini e competenze.

La scuola media si distingue per la presenza di un percorso musicale che consente ai ragazzi di approfondire lo studio di uno strumento e far parte della Banda dell’istituto. Gli studenti della scuola secondaria hanno a disposizione numerosi laboratori e le lezioni mattutine si sviluppano, oltre che nell’aula, anche in spazi appositamente creati per rendere le lezioni più accattivanti e dinamiche: ogni classe avrà la possibilità di mettere in pratica quanto appreso nei “rinnovati” laboratori di: - arte; - ceramica; - informatica; - robotica; - lingue straniere; - musica; - scienze - lettura (biblioteca attrezzata); - pianoforte grazie alla presenza di un docente specializzato. Tutte le aule sono dotate di una LIM, un monitor touch screen e possono diventare un laboratorio grazie alla presenza di un carrello portatile contenente 24 PC.

Dal lunedì al venerdì pomeriggio l’istituto attiva, da anni, il progetto “Scuola Aperta” offrendo alle studentesse e agli studenti di scegliere tra numerose attività pomeridiane: • Laboratorio di robotica con partecipazione a gare locali, regionali e nazionali. • Potenziamento lingue straniere (inglese, francese e spagnolo) per il conseguimento della certificazione linguistica con l’Accademia Britannica. • Laboratorio di ceramica. • Gruppo sportivo e partecipazione a gare locali e regionali di pallavolo, basket, staffetta, salto in lungo ecc. • Laboratorio di musica per tutti con la banda Marconi “Wind & percussion ensemble”. L’istituto, ogni anno, propone a tutti gli studenti viaggi d’istruzione e uscite didattiche di particolare interesse: progetto NEVE, viaggi e uscite in Italia e all’estero.