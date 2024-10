Oggi al via il ValdarnoCinema Film Festival

Arezzo, 08 ottobre 2024 – Sarà la proiezione di “Non riattaccare”, noir del fiorentino Manfredi Lucibello che ci riporta alle atmosfere del primo lockdown con e le interpretazioni di Barbara Ronchi e Claudio Santamaria, a inaugurare la 42ma edizione di ValdarnoCinema Film Festival, in programma stasera al Cinema Teatro Masaccio a San Giovanni, con ingresso gratuito. Ispirato all'omonimo romanzo di Alessandra Montrucchio, “Non riattaccare” è stato presentato in concorso al Torino Film Festival 2023, venendo premiato per l' attoriale di Barbara Ronchi. Il film è un viaggio con il piede schiacciato sull'acceleratore lungo le strade notturne di una città, durante la pandemia di Covid-19 con l'attrice Ronchi nei panni di una donna che deve salvare il proprio amore. A seguire ci sarà il Q&A. A precedere il lungometraggio sarà proiettato “Bob and weave” cortometraggio in concorso di Adelmo Togliani, introdotto da Alessandro Benvenuti. In una palestra di boxe della Capitale si intrecciano le vicende personali di giovani e adulti che con il bullismo hanno e hanno avuto a che fare, da vittime o da aguzzini.

La prima giornata del festival avrà un'anteprima alle ore 17 a Palomar con la presentazione del libro “Io la conoscevo bene” di Antonio Pietrangeli di Elisa Baldini, alla presenza dell’autrice, insieme al presidente Luigi Nepi e il direttore artistico Marco Luceri. Il comitato organizzatore del festival è composto da esponenti del comune sangiovannese e del locale cineclub. Nato nel 1983, il vecchio “Fedic” si è rinnovato e diversificato nel corso degli anni, soprattutto dal 2013, aprendosi anche ad ospitare autori internazionali. Dalla sua Fondazione si è sempre tenuto a San Giovanni. Con oltre 3000 titoli arrivati da tutto il mondo la selezione dell'edizione 2024 comprende 21 film in concorso, tra lungometraggi e cortometraggi. ll festival, il cui comitato organizzatore è presieduto da Luigi Nepi, docente di critica cinematografica all’Università di Firenze, si svolge con la collaborazione del Comune di San Giovanni Valdarno e del Cineclub Fedic sangiovannese, con il patrocinio e il supporto della Regione Toscana e di Fondazione Sistema Toscana. La direzione artistica è affidata a Marco Luceri, responsabile cinema Giunti-Odeon, critico cinematografico e coordinatore del gruppo toscano del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Un ringraziamento particolare alle realtà economiche della zona che hanno contribuito alla realizzazione della 42/ma edizione del festival come: Banca del Valdarno Credito Cooperativo Gruppo ICCREA, Publiacqua, Moretti spa, Unicoop Firenze.