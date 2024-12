Nuovo sintetico a Levane. Oggi la prima partita

E’ stato consegnato da qualche giorno ed è pronto per il taglio del nastro. Il nuovo fondo in sintetico dello stadio comunale di Levane sarà inaugurato in pompa magna questo pomeriggio alle 14.30 prima del fischio di inizio della partita tra le formazioni femminili dell’Atletico Leona e dello Zenith Prato. Giunge così al traguardo un’opera fortemente voluta dalla società biancoverde per garantire agli oltre 300 tesserati e alle ben 17 squadre che lo praticheranno un campo consono agli allenamenti e alla disputa delle gare. Costo dell’intervento poco meno di mezzo milione di euro finanziato, ed è un fatto raro nel panorama nazionale, per intero dal club della frazione attraverso la ricerca capillare di sponsorizzazioni tra le aziende del territorio. Un risultato che rende particolarmente fieri il presidente Paolo Tudisca e il suo vice Andrea Baldi, il direttore generale Alfredo Bianchi e il direttore tecnico Jurgen Hoxha. "Sul terreno originario dagli anni ‘70 erano stati realizzati solo interventi tampone – ha spiegato il diggì Bianchi – e addirittura nella scorsa stagione agonistica è accaduto che siano state rinviate alcune partite per impraticabilità del rettangolo di gioco ridotto a un’autentica palude. Abbiamo quindi deciso di comune accordo che era indispensabile per favorire un’attività in costante crescita dotarci di un impianto capace di assicurare a ragazzi e ragazze la possibilità di svolgere al meglio la preparazione e gli incontri dei rispettivi tornei". Un remake portato a termine in tempi brevissimi, perché i lavori sono iniziati ai primi di luglio, e adesso la comunità e l’Atletico Levane possono contare su una struttura all’avanguardia anche per le modalità di realizzazione.

Maria Rosa Di Termine