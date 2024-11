Nuovo campo da basket per l’istituto Vasari. Cosa cambia, le novità

Si sono conclusi i lavori al campo da basket nel resede dell’Istituto Comprensivo Vasari di via Emilia. Un iter iniziato alcuni anni fa con la vittoria di un bando e che nello svolgimento ha subìto rallentamenti senza per questo scoraggiare la dirigenza che, con il sostegno del Comune, ha portato a termine l’operazione. "Non siamo solo dinanzi a uno spazio sportivo – ha sottolineato la dirigente scolastica Marinella Verrazzani – ma anche a un luogo di socialità, aggregazione, integrazione che rafforza una scuola che vive di questi valori".