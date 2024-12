"Nuovi fondi per la casa". Il piano 2025 di Manneschi

di Serena Convertino

AREZZO

È un resoconto di fine anno quello che facciamo assieme all’assessore comunale per l’Innovazione tecnologica, la Semplificazione burocratica, e le Politiche della casa Monica Manneschi della Lega. "È stato un anno intenso dal punto di vista dell’innovazione tecnologica per il Comune di Arezzo - inizia Manneschi- anche se siamo stati tra i pochi che già dal 2023 avevano portato a termine gran parte del lavoro dettato dal Pnrr".

Uno dei progetti più importanti?

"Quest’anno abbiamo portato avanti due adesioni importanti al piano di digitalizzazione: quella degli sportelli Suap e Sue, che si occupano delle imprese e del commercio. Due sportelli che avevano l’esigenza di lavorare con i dati forniti in condivisione dagli sportelli unici delle altre città, in modo da agire in maniera più più efficace e veloce. Un progetto riuscito".

Quali sono i prossimi?

"Anche per il 2025 la parola d’ordine è: digitalizzazione. Un altro obiettivo è trasferire su digitale anche l’Anagrafe e lo Stato Civile, per cui puntiamo all’adesione entro quest’anno. sarà una facilitazione non da poco per i cittadini".

Insomma, sarà sempre più un’amministrazione digitale...

"Assolutamente sì. Sono stati implementati anche nuovi strumenti, come Google Workspace, che permettono agli uffici del Comune di collaborare in tempo reale, facilitando e velocizzando molto il lavoro dei dipendenti, che così accedono ai sistemi operativi da qualunque dispositivo".

Anche dal lato dei cittadini?

"Certamente. Nel 2025 vedremo il sito istituzionale del Comune in una nuova veste, che renderà l’amministrazione e i dati più accessibili agli utenti. Quest’anno, con il progetto “Digitali al centro“ abbiamo creato degli spazi di incontro che ci hanno visto presenti ai Cas di Indicatore e di Tortaia. Degli appuntamenti molto apprezzati, che i cittadini aspettano con ansia anche per il nuovo anno. Anche qui, i temi sono la digitalizzazione, l’informatica base, la prevenzione per le truffe online, e la formazione all’accesso ai servizi online, che già facciamo anche con lo sportello “Punto digitale facile“".

Quali, invece, i punti chiave per le politiche abitative?

"Al momento stiamo aspettando la chiusura del bando per le case popolari, che scadrà il 24 dicembre. Ad oggi sono arrivate più di 300 domande. La graduatoria riesce ancora a dare respiro alle richieste: dalle 55 a 60 famiglie ogni anno trovano un’assegnazione negli alloggi".

Un anno di lavori in corso... "Abbiamo voluto prestare particolare attenzione alla garanzia delle migliori condizioni di utilizzo degli alloggi. Sono stati investiti ben 140mila euro, che si aggiungono ai 2 milioni già stanziati per l’intervento di via Montale e zona Tortaia, attualmente in corso di realizzazione".

Quale progetto la rende più fiera del lavoro svolto quest’anno?

"Giovedì, durante l’Assemblea L.O.D.E, abbiamo deliberato un nuovo fondamentale contratto di servizio con Arezzo Casa. Da gennaio 2025 parte del canone concessorio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dei 36 comuni della provincia sarà riversato nei fondi per le manutenzioni straordinarie. Una novità importante che consentirà al Comune di avere più respiro nel rimediare alle inevitabili situazioni difficili che si possono creare con gli alloggi popolari. Con questo tesoretto, infatti, si riuscirà a provvedere a una serie di interventi di manutenzione fondamentali. Si tratta di una svolta epocale".

Un passo nel segno del benessere abitativo...

"Il nostro punto fermo è che gli alloggi debbano essere occupati soltanto da chi ne ha davvero diritto. Per questo ho puntato a fare controlli a tappeto, senza dimenticare la tutela delle morosità incolpevoli. Per coprirle, quest’anno, sono stati stanziati 173 mila euro".