"Nessun contatto col Pd da mesi". A Terranuova Di Ponte non molla

Quindici anni in politica e nei ruoli chiave del governo locale. A 44 anni, Mauro Di Ponte, vicesindaco della giunta Chienni, sta misurando le prossime mossse. Che, finora, lo hanno portato a un passo dalla candidatura alla testa di una lista civica "con la squadra di persone con le quali lavoriamo con passione", annuncia matenendo la prudenza di una decisione ormai imminente e al tempo stesso delicatissima. Perchè il vicesindaco che si candida contro il sindaco è questione che accende le dinamiche politiche dentro il Pd a Terranuova, una delle "piazze strategiche di questa tornata elettorale. Di Ponte, già da questa estate, aveva chiesto con insistenza le primarie per decidere il migliore candidato da sostenere dopo l’epopea di Sergio Chienni, sindaco uscente al secondo mandato. Ma dal partito nessuna risposta. Così fino alla svolta del terzo mandato con il sindaco Chienni che accetta di rimettersi in gioco e di correre per riconferma.

"Lo scenario è cambiato ma la mia scleta è aperta; non ho ancora annunciato una potenziale candidatura ma neppure ritirato la proposta di candidarmi", spiega sottolineando con un certo rammarico il canale di dialogo che si è interrotto con il Pd: "Non ho contatti con la segreteria provinciale da mesi e francamente è un atteggiamento che mi ha molto amareggiato. Ma adesso sono concentrato sulla mia scelta".