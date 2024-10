Natale e Vasari, le grandi manovre. A San Francesco i Tir con le opere. Prime casine montate al Prato

Il villaggio al Prato prende forma e apre il count down verso la Città del Natale, ormai alle poirte. Ma l’evento per il quale fervono già i preparativi della parte alta della città, va a braccetto con un altro evento di rilievo nazionale: l’inagurazione della grande mostra dedicata a Giorgio Vasari a 450 anni dalla mortre. Tra il "quartier generale della Galleria d’arte moderna e contemporanea in piazza San Francesco e la chiesa di Sant’Ignazio, si alternano camion e operai: tutti in movimento per completare l’allestimento della esposizione internazionale che accoglie opere dalle principali Gallerie: dal Metropolitan Museum di New York e dal Louvre. La Chimera è già arrivata a domina una delle sale della Galleria, proprio accanto alla basilica con gli affreschi di Piero della Francesca. Giovedì il gran debutto dell’evento clou dell’anno vasariano. Nella parte alta della città è già partito il cantiere del villaggio che animerà il Bosco delle Meraviglie, in un percorso tutto da scoprire. L’allestimento delle priome casine di legno è appena partito, mentre le luci sono in gran parte già al loro posto. Quando saranno tutte completate seguiranno i giorni del collaudo e le prime accensioni. C’è grande fermento al Prato dove, giusto il tempo di archiviare Halloween, sarà presto Natale.

I camion con la sponda idraulica e le scale estensibili sono al lavoro da giorni per permettere alle ditte incaricate di allestire il villaggio di luci, adesso tocca alle casine, quelle intorno e dentro l’anello del Prato. Intorno i giardinieri al lavoro tra potature dell’ultimo minuto, rasature del prato e sistemazione delle foglie cadute. Obiettivo essere pronti per il 16 novembre quando un’intera città si mobiliterà per vivere in grande stile Arezzo Città del Natale. La rassegna di eventi voluta dalla Fondazione Arezzo Intour e realizzata con il Comune dal 16 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, ogni fine settimana, vestirà a festa il centro storico della città. Oltre a piazza Grande con i mercatini del villaggio tirolese e i giochi di luce sulle facciate dei palazzi storici, uno dei grandi protagonisti sarà appunto il Prato.

Tra le novità nell’allestimento della grande area verde che domina la città, la trasformazione del Prato nel "Bosco delle emozioni". Qui infatti viene realizzata una delle istallazioni luminose più originali e grandi d’Italia: oltre 640mila luci led illuminano ben 8mila metri quadrati di questo giardino storico offrendo spettacolari giochi di luce a bassissimo impatto energetico. Tra le novità la "Piazzetta della Gratitudine", uno spazio di luce che si spalanca nel bosco del "Prato" offrendo ai visitatori la possibilità di esprimere le loro emozioni in maniera interattiva.

Nel "Bosco delle Emozioni" torneranno poi la pista del ghiaccio e la ruota panoramica e troverà spazio "Il mercato delle arti" con tante proposte di artigianato e artigianato artistico perfette per chi cerca un dono esclusivo. Il montaggio delle casine di legno è appena partito e andrà avanti spedito per le prossime settimane. E tra meno di una settimana, lunedi prossimo, partirà anche il can tiere tirolese in piazza Grande con le baite acchiappa-turisti.

Il count down è iniziato.

A.B.