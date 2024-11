Mura etrusche. Via al seminario di due giorni

Le mura cortonesi sono al centro di una due giorni di seminario in programma nella sala medicea di Palazzo Casali. L’appuntamento prende il via oggi alle ore 15 e proseguirà anche domani a partire dalle 9,30 fino alle ore 18. Prevista la partecipazione di studiosi di varie discipline con l’intento di illustrare lo stato attuale delle conoscenze sulle mura e di proporne la valorizzazione nel quadro complessivo della promozione del Parco Archeologico della città. L’iniziativa giunge al termine di una serie di indagini e studi condotti dall’Accademia Etrusca, con la supervisione della Soprintendenza e in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, ed in particolare con il professor Pietro Matracchi (nella foto). L’iniziativa si concluderà con una tavola rotonda destinata a individuare le forme migliori di tutela e fruizione dal punto di visita architettonico e funzionale ed anche sul piano turistico. "I viaggiatori che dal Settecento la scelgono come tappa del loro Grand Tour restano meravigliati per le pietre ‘ciclopiche’ con cui è realizzato l’imponente monumento – spiegano i referenti dell’accademia Etrusca - che nel corso dei secoli ha vissuto attacchi dai nemici, demolizioni e ricostruzioni. Oggi presenta problemi di conservazione che, per essere affrontati seriamente, necessitano di una preliminare indagine del suo stato di salute". "Le mura di Cortona rappresentano il nostro passato, un limite invalicabile dall’esterno e un luogo protetto per coloro che si trovano all’interno – conferma anche l’assessore alla cultura Francesco Attesti - dobbiamo proteggerle, valorizzarle e studiarle per comprenderne meglio l’importanza".

La.Lu.