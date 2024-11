Mobilieri per la produzione di arredi in metallo

1 MOBILIERE

Si cerca mobiliere in metallo con esperienza per azienda che opera nel settore della produzione di serramenti e arredi in metallo: la risorsa individuata sarà addetta alla produzione di arredi in metallo. Lavoro full time, offerto contratto a tempo indeterminato. Sede Arezzo. Codice: AR-239035. Scadenza: 3 dicembre

1 APPRENDISTA MOBILIERE

Si cerca apprendista mobiliere in metallo per azienda che opera nel settore della produzione di serramenti e arredi in metallo: la risorsa individuata sarà addetta alla produzione di arredi in metallo. Offerto contratto di apprendistato o contratto di mestiere.Lavoro full time. Sede Arezzo. Codice: AR-238878.

Scadenza: 3 dicembre