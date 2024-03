Mezzo pesante esce di strada a Terranuova. Chiusa per alcune ore la SP Valdarno-Casentinese

Arezzo, 29 marzo 2024 – Un mezzo pesante è uscito parzialmente di strada ieri pomeriggio lungo la SP59 Valdarno-Casentinese, tra il bivio della Snam e quello della Val d'Ascione, nel comune di Terranuova Bracciolini. La Protezione Civile della Provincia di Arezzo ha quindi provveduto a segnalare la chiusura del tratto per la rimessa in carreggiata del camion e il ripristino della situazione. La strada è rimasta chiusa per alcune ore. Nessun ferito.