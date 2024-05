Mercatale di Corezzo potenziato

CHIUSI DELLA VERNA

Nuovo slancio per il Mercatale di Corezzo che è stato oggetto di importanti lavori, appena terminati, realizzati grazie al progetto di "Rigenerazione culturale dei piccoli borghi storici" promosso dai Comuni di Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo. La struttura è stata valorizzata e potenziata con l’obiettivo di renderla sempre più attrattiva e di offrire delle esperienze turistiche legate alla lavorazione del tradizionale tortello, con l’opportunità di diventare una sede di cooking show ma anche di vere e proprie scuole di cucina. Con un finanziamento di oltre 70mila euro è stato realizzato un ulteriore spazio all’interno del laboratorio già esistente e sono stati creati nuovi impianti come sono stati acquistati arredi e ulteriori attrezzature da cucina. Non solo. Per rendere ancora più sostenibile ed ecologico il progetto, è stato previsto un intervento relativo all’impatto energetico che si è concretizzato con la realizzazione di un sistema di pannelli fotovoltaici per la produzione di elettricità.

I lavori, infine, sono stati realizzati anche con l’obiettivo di migliorare le condizioni occupazionali, sociali e ambientali e quindi di valorizzare il territorio, puntando al turismo esperienziale che consente di regalare ai visitatori un’immersione totale nella vita del posto e nella sua cultura gastronomica. "Il Mercatale di Corezzo, grazie a questo ulteriore intervento, finanziato dal Bando Borghi, diventa una struttura sempre più attrattiva, non solo perché sede di eventi culturali ma anche perché punto di riferimento di un turismo esperienziale", questo il commento del sindaco di Chiusi Giampaolo Tellini (nella foto).

C.M.