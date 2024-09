Marconi rientro a scuola per tutti. L’indirizzo moda torna nella sede

Il 16 settembre, primo giorno di scuola, regalerà una lieta sorpresa agli studenti dell’indirizzo Moda dell’IP Marconi di San Giovanni.

I ragazzi, che dallo scorso anno frequentano le lezioni al centro pastorale Guido Guerra di Montevarchi a causa dell’inagibilità delle aule sangiovannesi, torneranno nella loro sede originaria, in via Trieste. Una svolta, per certi versi clamorosa, arrivata a seguito di una serie di sopralluoghi – anche della Provincia - e di impegni assunti in prima persona dalla nuova dirigente scolastica in reggenza dell’Isis Valdarno professoressa Lucia Bacci(nella foto), che aveva promesso ai genitori degli studenti che si sarebbe occupata quanto prima della vicenda della scuola Marconi. Gli alunni troveranno posto all’interno del plesso di San Giovanni in aule provvisorie, ma in piena sicurezza, in attesa che, il prossimo mese di ottobre, la Provincia di Arezzo faccia partire i lavori di ristrutturazione delle classi che avevano subito i danni.

La decisione, ufficializzata nelle ultime ore, è stata accolta con grande soddisfazione dal comitato dei genitori. "Venerdì scorso abbiamo avuto un incontro con il vice presidente della Consulta e la professoressa Lucia Bacci, cui hanno preso parte anche i rappresentanti di classe – ha spiegato la rappresentanza delle famiglie - C’erano pure alcuni docenti. La dirigente ha compreso perfettamente il problema e le difficoltà e ha mostrato la volontà assoluta di riportare i ragazzi a San Giovanni. Obiettivo raggiunto. Si tratta ovviamente di aule provvisorie, non sarà quindi una collocazione definitiva, per questo la professoressa Bacci ha chiesto la massima disponibilità dei ragazzi e dei docenti. Noi dal canto nostro abbiamo chiesto una garanzia di sicurezza che ci è stata data. Siamo soddisfatti".

La vicenda dell’IP Marconi, legato all’Isis Valdarno, in questi mesi, ha costretto alcune classi a spostarsi non solo nella vicina Montevarchi, ma anche a San Giovanni, al convento delle ex suore stimmatine e nei locali della parrocchia di San Pietro e Paolo. Edifici che hanno ospitato per qualche mese i ragazzi degli indirizzi di meccanica, manutenzione elettrica/elettronica ed operatori del benessere, estetisti ed acconciatori.

In questi ultimi due casi, però, la convivenza è stata limitata e a fine gennaio gli studenti sono rientrati nella loro location originaria, dopo che la Provincia aveva provveduto a ricontrollare tutti gli intonaci esterni e, ancor prima di mettere le reti, che non vi fossero infiltrazioni da umidità nelle aule riconsegnate come agibili. Fuori sede sono rimasti solo i compagni del percorso professionale moda.

Ma anche per loro la trasferta è finita. Tutto ebbe inizio all’avvio dello scorso anno scolastico, quando il crollo del solaio e del controsoffitto di alcune aule dell’IP Marconi di San Giovanni costrinsero le autorità competenti a chiudere la scuola per motivi di sicurezza.