ll Cile ancora alla ribalta. Lancia il nuovo singolo: "Il cielo verticale"

Il Cile torna sulla scena musicale con "Il cielo verticale". Il brano, prodotto da Andrea "Boom.bo" Palumbo e masterizzato da Giacomo Lorè presso il Glab Studio di Carrara, segna un ulteriore passo avanti nel percorso di collaborazione tra il cantautore toscano e l’etichetta Zonartista Records di Fabrizio Bartolomei. La distribuzione è curata da ADA Music. Il cantautore toscano ha presentato il nuovo singolo a #SoundOn, svelando anche i suoi progetti futuri.La canzone racconta un momento surreale vissuto dall’artista in prima persona. Risale ad un’esperienza televisiva che lo vide coinvolto per diversi mesi in un’atmosfera adrenalinica e totalizzante. Come spesso accade nei suoi lavori, il cantautore esplora i tormenti umani, sentimentali e mentali che caratterizzano quel vissuto, muovendosi tra ironia e malinconia."Questo brano rappresenta per me un viaggio tra le ombre e le luci di un periodo molto particolare della mia vita – racconta Il Cile –. Mi sono ritrovato a vivere per mesi in un mondo televisivo che era al tempo stesso affascinante e alienante. "Il cielo verticale" è il tentativo di raccontare quella sensazione sospesa, di navigare tra la realtà e la sua rappresentazione, tra ciò che è vero e ciò che è artificio, sempre cercando di rimanere fedele a me stesso e alle mie emozioni" ha raccontato il cantautore.