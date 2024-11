Liste civiche riunite. Carbini guida il summit

SAN GIOVANNI

Sarà un vero e proprio summit delle liste civiche della Toscana, sotto la regia dell’associazione Agorà. Sabato prossimo, a partire dalle 9,30 alla Sala "La Nonziata" di San Giovanni Valdarno, si terrà il seminario dal titolo "L’Impegno civico per i cittadini, per i territori, per la Toscana". L’evento, introdotto e moderato da Francesco Carbini, vedrà la presenza di numerosi esponenti dei movimenti civici della Toscana, riuniti per confrontarsi sulle politiche e le iniziative per rimettere al centro i cittadini e il territorio. La giornata si aprirà con gli interventi di Giampaolo Sodano, ex direttore di Rai2, oggi direttore del trimestrale "Il mondo nuovo", nonché membro dell’esecutivo nazionale della Federazione Civici Europei e di Stefano Rolando, docente di comunicazione pubblica e politica all’Università IULM di Milano. Tra gli altri interventi quelli di Marta Mancianti, consigliere provinciale ad Arezzo, Marco Donati di Scelgo Arezzo, Enrico Buoncompagni del movimento civico "Fare Ora Figline-Incisa", Mauro Marzucchi di Polis Siena, Giovanni Bellosi di Scandicci Civica, Catia Naldini delle liste civiche sangiovannesì, Federico D’Anniballe di Insieme cambiAMO Ponsacco e Gianni Nicolosi di Senso Civico Carmignano. Le conclusioni saranno affidate a Giorgio Del Ghingaro, attuale sindaco di Viareggio.

"Questo incontro rappresenta un’occasione unica per promuovere un dialogo costruttivo sul ruolo e sull’importanza dell’impegno civico nel contesto locale e regionale", sottolinea Carbini. "Attraverso questo momento di incontro vogliamo offrire una piattaforma di confronto tra realtà diverse ma unite dall’obiettivo comune di lavorare per il benessere dei cittadini e la valorizzazione del territorio"