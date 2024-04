L’età grande, riflessione sulla vita con Gabriella Caramore

L’Età grande, incontro con Gabriella Caramore, conduttrice radiofonica e scrittrice. Oggi martedì 16 aprile è in programma una riflessione sulla fase più matura della vita alla Fondazione Baracchi di Bibbiena.

Uno sguardo profondo, attento, stimolante sulla fase più matura della vita, sarà appunto il tema dell’incontro con Gabriella Caramore, in programma stasera alle ore 21, presso la Fondazione Baracchi a Bibbiena, in via Bosco di Casina 12. Conduttrice radiofonica e scrittrice, Gabriella Caramore ha recentemente pubblicato L’età grande, Riflessioni sulla vecchiaia, un libro in cui usa i suoi strumenti di sempre, l’arte, la letteratura, la musica, la spiritualità, ma nel quale si mette in gioco direttamente, descrivendo anche il proprio modo di affrontare il tempo che passa, e allargando lo sguardo ai vecchi che vediamo in giro per le nostre città.

L’incontro con Gabriella sarà dunque un modo per affrontare i temi centrali della terza età, ma anche per attingere al suo straordinario patrimonio di incontri: come autrice e conduttrice per 25 anni di Uomini e Profeti (1993-2018), una bellissima trasmissione di Rai Radio3 dedicata ai temi dell’uomo e della spiritualità, ha infatti conosciuto e intervistato le più grandi figure di ogni cammino di fede. Nata a Venezia nel 1945, Gabriella Caramore vive da tempo a Roma.

Autrice di numerosi programmi radiofonici per la Rai, ha anche insegnato Religioni e comunicazione all’Università La Sapienza di Roma. Collabora a diverse testate. Tra i suoi ultimi libri: Come un bambino. Saggio sulla vita piccola (2013); Pazienza. Parole controtempo (2014); La vita non è il male (2016, con Maurizio Ciampa); Croce e Resurrezione (2018, con Maurizio Ciampa); La parola ‘Dio’ (2019).