"Le mani e la mente" di Giuseppe Oliveri. Il libro del neurochirurgo

Tra i titoli più importanti dati alle stampe dalle Edizioni Helicon di Arezzo sul finire di questo 2024, un posto di rilievo spetta a "Le mani e la mente. Il fare, il sapere e il sentire di un chirurgo", libro del noto neurochirurgo Giuseppe Oliveri scritto con la collaborazione della giornalista Giulia Maestrini.

Tutto ebbe inizio nel settembre 2010, quando il dottor Oliveri venne chiamato a partecipare a una conferenza dell’Università di Siena, compresa in una serie di incontri sul tema delle cosiddette "professioni ad alta performance". Per l’occasione il medico si fermò a riflettere sul suo lavoro come mai aveva fatto prima, ripensando e interpretando tanti avvenimenti e incontri che, sul momento, si era lasciato scivolare addosso, ma che invece sono stati importanti per la sua crescita professionale e umana.

"Ora che la parte più importante della mia vita professionale si è conclusa e gli anni più intensi della vita sono quasi al termine, ho provato a raccontare la mia esperienza – scrive Giuseppe Oliveri. – Raccontare come è cambiato il mondo dove ho sempre vissuto e, per la prima volta, raccontare anche i miei sentimenti: la mano, la mente e il cuore; il fare, il sapere e il sentire del chirurgo".