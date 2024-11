La Galli è troppo forte e asfalta il Benevento

BENEVENTO

49

GALLI

94

BENEVENTO: Lombardi 4, Landi 11, Chiapperino 9, Toffolo 9 , Chiovato 3(C); Franceschini 6,Rubortone n.e., Lafranceschina n.e., Feoli 2,Castegna 5; caoch: Giulio Musco

GALLI: Rossini 10, Stroscio 14, Conde 6, Cruz 8,Amatori 14; Lazzaro (C) n.e., Sposaro 0, Mioni 26, Di Fine 7, De Cassan 9; coach: José Garcia

Arbitri: Di Franco e Toffali.

Note: periodi: 6-21/12-48/26-69/ 49-94.

Benevento: 12-28/2-5/8-27/5-10.

Galli: 9-23/5-12/23-28/28-47.

BENEVENTO – Una Galli stellare ha espugnato anche il Palatedeschi di Benevento (49-94), con agilità e buon gioco, ottenendo la sesta vittoria consecutiva e consolidando il suo primato in condominio, ma deve recuperare una partita.

Due le caratteristiche delle squadre: il Benevento non gioca con le lunghe, ma ha tutte atlete basse, e per questo adotta il gioco sulla velocità, aggressività e tenacia; la Galli con tre pivot, Caroline Cruz, Itsaso Conde ed Elena Mioni (26 punti, la top scorer della partita) non perdona nel tiro. Non hanno giocato nelle stellate sangiovannesi, per infortunio, la play Erina Degiovanni e la guardia capitano Maria Flora Lazzaro. Una sfida con la Galli sempre in fuga. Il Marzocco è salito in cattedra fin dalle prime battute, tanto che dopo 5’ il punteggio parziale era di 2 a 17, con le tiratrici Stroscio, Rossi, Amatori e Cruz. Una fuga senza ostacoli della Galli verso la vittoria con altissimo punteggio di più 45.

"La partita è risultata fin troppo agevole - commenta coach Josè Garcia - ho dato maggiore spazio alle ragazze che avevano giocato meno fino ad oggi. Ora ci aspetta un incontro difficile, il recupero di mercoledì 20 (ore 20) prossimo contro il Giussano di Monza. Vogliamo tornare da soli al comando".

Giorgio Grassi