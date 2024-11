La ciclostorica più breve del mondo fa tappa a Marciano della Chiana

Arezzo, 8 novembre 2024 – La ciclostorica più breve del mondo tra le strade e le piazze di Marciano della Chiana. Domenica 10 novembre è in programma la seconda edizione de “La Statica - La ciclostorica a chilometro zero” che rinnoverà una vera e propria festa del ciclismo storico, con un simpatico raduno motivato dalla volontà di offrire un’occasione di ritrovo di fine anno per appassionati di tutta Italia.

L’iniziativa è organizzata dalla rinnovata collaborazione tra l’associazione La Chianina e il Divino Sfuso Team di Firenze e, dopo l’edizione inaugurale andata in scena a Gaiole in Chianti, farà ora tappa per la prima volta nel borgo della Valdichiana.

“La Statica” nasce per proporre una ciclostorica in miniatura tra convivialità, sport, divertimento e ristori. Il nome è un simbolico elogio alla lentezza necessaria per scoprire un territorio, per apprezzarne i sapori e per consolidare i rapporti di amicizia: ogni partecipante sarà invitato a presentarsi a Marciano della Chiana tra le 9.00 e le 10.00 con biciclette vintage e magliette di lana, salendo poi in sella per una pedalata che partirà da piazza Fanfulla e accompagnerà in un percorso di poche decine di metri tra vie e piazze del paese, con una visita guidata alla torre medievale.

Questo tragitto verrà intervallato da un ristoro a base dei sapori caratteristici della tradizionale locale, mentre all’arrivo sarà previsto un aperitivo, un pasta-party e una premiazione per lo stile dei partecipanti maggiormente capaci di rappresentare la storia del ciclismo storico con le loro bici e i loro abiti.

Il fine settimana de “La Statica” sarà anticipato da una cena in calendario alle 20.00 di sabato 9 novembre che verrà dedicata ai sapori dell’autunno, con una degustazione di specialità enogastronomiche tipiche della stagione e del territorio.

Questo evento rappresenterà un’occasione di valorizzazione del più genuino spirito del ciclismo storico e di saluto in vista degli appuntamenti del 2025, compresa La Chianina Ciclostorica che è già stata calendarizzata nelle date da venerdì 6 a domenica 8 giugno a Marciano della Chiana. «Migliaia di ciclostorici - spiega Roberto Apolloni, presidente de La Chianina, - hanno pedalato per l’intero anno insieme in manifestazioni diffuse sull’intero territorio nazionale, condividendo passioni e consolidando amicizie.

“La Statica” sarà una nuova occasione di ritrovo con una cicloturistica unica nel suo genere motivata dal solo obiettivo di trascorrere un nuovo fine settimana insieme tra buon cibo, convivialità e sorrisi».