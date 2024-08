Iniziano le prove e la lizza finisce ko. Si apre una buca: sessione più corta

di Sonia Fardelli

AREZZO

Importante imprevisto già al primo giorno di prove e di fatto slittamento di un’ora dell’inizio degli allenamenti dei giostratori contro il Buratto. Doc, il cavallo di Gianmaria Scortecci di Porta Santo Spirito primo quartiere a calcare la lizza, a fine carriera ha rotto con gli zoccoli un tubo per il drenaggio messo davanti alle Logge Vasari. Per fortuna senza alcuna conseguenza per il cavallo. Ma è stato tuttavia necessario estrarre l’intero tubo con l’escavatore e ricoprire la buca fatta con terra, e ovviamente compattare il tutto per far sì che non ci fossero rischi per i cavalli. Un’operazione, seguita anche dal sindaco Ghinelli e dall’assessore Casi, oltre che dal consigliere Bertini e che ha richiesto circa un’ora di tempo. Le prove dei giostratori sono dunque cominciate intorno alle 17.30 ed è stato deciso di assegnare ad ogni quartiere 30 minuti di tempo per allenarsi, al posto dei canonici quaranta. "Abbiamo voluto essere sicuri che la lizza fosse idonea al 100% - ha spiegato il maestro di campo Gabriele Veneri - e a fine operazione era in condizioni ottimali. Non so cosa sia successo. Finite le prove spetterà a chi si occupa della lizza di valutare come ripristinare il drenaggio. Noi abbiamo solo controllato che la lizza fosse in grado di far galoppare al meglio i cavalli".

Non ci sono stati per l’intera durata delle prove contro il buratto. Scortecci in sella a Doc è apparso impeccabile come nell’ultima Giostra ed ha sempre colpito il centro del tabellone. Cicerchia si è presentato sulla lizza con Toni, un cavallo con cui ha già corso Giostra.

I primi due tiri sono finiti entrambi sul 2, ma alla terza carriera ha colpito il centro del tabellone, lasciando la scena ai giostratori di riserva Elia Taverni e Niccolò Pineschi. A calcare la lizza per secondi sono stati i giostratori di Porta Crucifera: Lorenzo Vanneschi su Pinocchio e Gabriele Innocenti su Chicca. Al primo tiro, 4 punti per entrambi. Ma poi hanno affinato la mira e sono finiti entrambi sul cinque. Bene anche la riserva Niccolò Nassi e a ruota Gianmatteo Marmorini. Tanto che i rossoverdi hanno deciso di farlo esordire nella Prova Generale.

Grande attesa per i giostratori biancoverdi di Porta Sant’Andrea che hanno cambiato entrambi cavallo: Saverio Montini correrà con Conte Darko e Tommaso Marmorini con Toro Seduto. E al momento la scelta tattica sembra aver avuto subito effetto. Entrambi hanno centrato il 5. Come del resto però avevano fatto anche a giugno negli allenamenti. Adesso da loro il quartiere e soprattutto l’allenatore Martino Gianni si aspettano che riescano a mantenere questo livello.

Buone anche le prove di Porta del Foro. Davide Parsi con Biancaneve ha marcato 4 punti e poi ha trovato il 5 nella seconda carriera. Impeccabile Francesco Rossi in sella a Penelope che ha staccato una fila di 5. Sempre più in crescita la riserva Matteo Vitellozzi, che ha messo a segno due 5.