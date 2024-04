Indiani deve battere la Torres. Torna Pattarello per l’assalto

di Luca Amorosi

Tre punti per partecipare ai playoff. I risultati delle partite del girone B disputate ieri hanno certificato che con la vittoria l’ metterebbe sette punti tra sé e le inseguitrici attualmente fuori dal decimo posto, distanza che sarebbe incolmabile a due giornate dal termine. Lucchese e Pineto, infatti, hanno entrambe perso e sono rimaste al palo, a quattro lunghezze dal Cavallino. L’occasione, insomma, è di quelle da non lasciar scappare, anche se al Comunale arriva la Torres seconda. Non facile, di contro, la rincorsa a un posizionamento che permetta di disputare il primo turno in casa con due risultati su tre a disposizione: Pescara e Juventus Next Gen hanno vinto contro Olbia e Pineto e hanno allungato. Il sesto e settimo posto, occupati da abruzzesi e piemontesi, distano ora quattro e tre punti. Vista la situazione, quindi, tutto lascia pensare che Indiani vada a giocarsela per il risultato pieno, senza prudenze e tatticismi. Di fronte c’è una squadra che ha un po’ mollato la presa dopo l’aritmetica vittoria del girone del Cesena, come testimoniano le due sconfitte di fila rimediate con Gubbio e Fermana: le motivazioni dovranno fare la differenza, anche se i sardi restano formazione di assoluto valore che vorrà evitare, anche solo per orgoglio, un altro capitombolo.

Con queste premesse, si può ipotizzare che il tecnico amaranto chieda a Pattarello di stringere i denti e partire dall’inizio. Il numero dieci di recente ha dovuto nuovamente convivere con alcuni fastidi al ginocchio, ma la posta in palio è troppo alta e l’esterno classe ’99 dovrebbe giocare regolarmente nei quattro davanti con Guccione, Gaddini e Gucci. Se lo staff medico invece imponesse il veto, allora uno tra Catanese e Settembrini alzerebbe il raggio d’azione. Trazione anteriore, in ogni caso, per mettere spalle al muro la Torres ed evitare che scateni le proprie bocche da fuoco (Ruocco, Scotto e Fischnaller). Per sostenere l’attacco, in mediana la diga sarà eretta da Damiani e Mawuli, al rientro dalla squalifica.

Qualche ballottaggio in più nella linea difensiva davanti a Trombini: Risaliti, Chiosa, Polvani e Lazzarini si giocano due maglie al centro, mentre da terzini dovrebbero agire Coccia a sinistra e Donati o Renzi a destra, visto il problema alla caviglia di Montini, che al massimo andrà in panchina così come Bianchi.

Prima del fischio d’inizio, meritata passerella per i Giovanissimi Under 15, che grazie al 2-0 al Pescara di ieri mattina, hanno vinto il campionato con tre giornate d’anticipo. "Ha vinto il gruppo, sono tutti ragazzi uniti che hanno sempre seguito le nostre indicazioni – ha detto l’allenatore Peter Peruzzi – Non dimentichiamoci che eravamo una matricola".